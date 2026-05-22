Почему в Шымкенте решили полностью отменить бесплатную подписку на газеты

Решением городского маслихата в Шымкенте упразднили один из видов социальной поддержки — бесплатную подписку на периодические печатные издания, которая охватывала почти две тысячи жителей города, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Шымкенте официально отменили бесплатную подписку на республиканские и местные газеты для тружеников тыла. Оптимизация проводится по причине масштабной ревизии местных льгот.

— В соответствии с поручением Правительства РК по унификации оказания социальной помощи в стране в Шымкенте проводятся мероприятия по оптимизации механизмов соцподдержки. В связи с этим было предложено исключить предоставление труженикам тыла бесплатной подписки на печатные издания. В 2025 году за счет бюджетных средств республиканскими и местными газетами были обеспечены более двух тысяч граждан данной категории. С 2026 года эта мера поддержки прекращается. Решение принято в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, — прокомментировала руководитель отдела по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью управления занятости и социальной защиты Шымкента Майра Карибаева.

Ранее аналогичная норма действовала и для ветеранов Великой Отечественной войны. Однако в этом году Шымкент впервые встретил День Победы без фронтовиков. В 2025 году ушли из жизни последние ветераны мегаполиса — Нина Мосунова и Мураталы Толепбергенулы.

Юридическим основанием для отмены льготы стало изменение нормативно-правовой базы города.

— Для реализации изменений депутаты внесли поправки в решение маслихата города Шымкента от 19 марта 2024 года № 14/123-VIII «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан». Проект документа был рассмотрен на сессии городского маслихата, по итогам которой предоставление бесплатной подписки на периодические издания было прекращено, — сообщили в управлении занятости и социальной защиты Шымкента.

Председатель городского маслихата Бахадыр Нарымбетов, занимавший в 2010–2015 годах должность заместителя акима Шымкента, подчеркнул, что нынешние изменения продиктованы исключительно переходом к общереспубликанской единой системе социальных выплат.

— Если помните, эту инициативу я сам внедрял, еще будучи заместителем акима. Сейчас эта помощь отменяется не ради экономии бюджета. Выплаты приводят в единый реестр пособий по прямому поручению профильного министерства по всей республике, — подчеркнул Бахадыр Нарымбетов.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил разработать единый стандарт соцподдержки для всех регионов страны. В Правительстве заявили о необходимости пересмотра неэффективных выплат и устранения дублирующих мер поддержки.

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что в 2026 году планируется автоматизировать еще 13 видов социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными органами.

Важным инструментом реформы выступает Цифровая карта семьи, позволяющая без обращений оформлять 11 видов пособий и социальных выплат. Проактивный формат получили более 1,2 тыс. казахстанцев.