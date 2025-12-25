Почему возник дефицит автогаза в Актобе, объяснил аким области

В настоящее время Актобе ежемесячно выделяется 13 тысяч тонн газа, однако для полного покрытия потребностей региона требуется дополнительно еще три тысячи тонн.

— Проблема действительно существует. Мы довели этот вопрос до сведения министерства и аргументированно доказали необходимость выделения дополнительных объемов газа. В сентябре на заводе будут проводиться ремонтные работы, и именно в этот период дефицит ощущается особенно остро. Кроме того, на протяжении длительного времени не учитывалось количество транзитного транспорта, — сообщил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Он отметил, что число автомобилей, оснащенных газовыми установками, формируется на основе данных налоговых органов. Количество транспортных средств, отраженное в интегрированном документе, направляется в министерство, и уже на основании этих данных определяется объем выделяемого сжиженного газа. В настоящее время ежемесячно предусматривается 13 тысяч тонн.

— Вместе с тем Актобе расположен вдоль международной автомобильной трассы, через регион проходит значительный поток транзитного транспорта. Учитывая этот фактор, достигнута договоренность о выделении дополнительного объема газа на следующий год. Дело в том, что к уже распределенному объему необходимо прибавить еще три тысячи тонн. Если министерство обеспечит регион необходимым объемом, дефицит будет полностью снят, — сказал Асхат Шахаров.

Следует отметить, что нехватка сжиженного газа наблюдается не только в городе Актобе, но и в районах области. На ряде газозаправочных станций обслуживание осуществляется исключительно по талонам, тогда как на других сжиженный газ отсутствует полностью.

