17:44, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Ситуацию с нехваткой сжиженного газа прокомментировал аким Мангистауской области
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подробно рассказал о ситуации с дефицитом сжиженного газа в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Периодически имеют место очереди. Сейчас правоохранительные органы проверяют, куда вообще уходит этот газ, который причитается Мангистауской области, как он оказался там. Еще проверка идет, — сообщил аким.
Глава региона отметил, что сможет сообщить подробности после завершения проверки.
Нурдаулет Килыбай пояснил, что часть газа берут из газоперерабатывающего завода «Жанаозен», часть — поступает из других областей. В текущей ситуации речь идет именно о поставках из других регионов.
В середине октября этого года сообщалось, что в Мангистау предприниматели продавали газ в другие регионы.