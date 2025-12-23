Ситуацию с нехваткой сжиженного газа прокомментировал аким Мангистауской области

— Периодически имеют место очереди. Сейчас правоохранительные органы проверяют, куда вообще уходит этот газ, который причитается Мангистауской области, как он оказался там. Еще проверка идет, — сообщил аким.

Глава региона отметил, что сможет сообщить подробности после завершения проверки.

Фото: СЦК

Нурдаулет Килыбай пояснил, что часть газа берут из газоперерабатывающего завода «Жанаозен», часть — поступает из других областей. В текущей ситуации речь идет именно о поставках из других регионов.

В середине октября этого года сообщалось, что в Мангистау предприниматели продавали газ в другие регионы.