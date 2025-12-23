РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:44, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ситуацию с нехваткой сжиженного газа прокомментировал аким Мангистауской области

    Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подробно рассказал о ситуации с дефицитом сжиженного газа в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Актюбинской области по-прежнему наблюдается дефицит сжиженного газа
    Фото: Kazinform

    — Периодически имеют место очереди. Сейчас правоохранительные органы проверяют, куда вообще уходит этот газ, который причитается Мангистауской области, как он оказался там. Еще проверка идет, — сообщил аким.

    Глава региона отметил, что сможет сообщить подробности после завершения проверки.

    Нурдаулет Килыбай
    Фото: СЦК

    Нурдаулет Килыбай пояснил, что часть газа берут из газоперерабатывающего завода «Жанаозен», часть — поступает из других областей. В текущей ситуации речь идет именно о поставках из других регионов.

    В середине октября этого года сообщалось, что в Мангистау предприниматели продавали газ в другие регионы.

    Нурдаулет Килыбай Регионы Газ Мангистауская область
