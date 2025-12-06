Почему в Кызылординской области родители отказываются от вакцинации детей

По-видимому, население региона прошло пик инфекционных заболеваний.

— До вчерашнего дня пациенты не помещались в палатах, были случаи, когда лежали в коридорах. Областная инфекционная больница на 200 коек была расширена до 380 коек, специалисты работали с превышением нагрузки. Для приема пациентов были открыты дополнительные здания. На сегодняшний день в этой больнице проходят лечение 180 человек, — сказал руководитель управления Олжас Искаков.

Главный способ предотвращения болезни — вакцинация. Тем не менее, вследствие того, что определенная часть населения не была охвачена на надлежащем уровне прививками против ряда инфекций, распространение инфекционных болезней усилилось.

В соответствии с национальным календарем дети в возрасте от 1 до 6 лет должны быть вакцинированы двумя турами против кори. Но из-за отказа родителей от прививок с 2023 корь регистрируется непрерывно. Установлено, что заболевание регистрируется в основном среди детей в возрасте до 5 лет, из них 77,2% — именно среди непривитых детей.

— Мы далеки от того, чтобы связывать отказ родителей от вакцинации детей с религиозными убеждения. На это оказывает большое влияние информация, которую люди получают отовсюду по социальным сетям. Хуже всего, что привитые дети страдают из-за непривитых. В связи с этим, призываю родителей доверять прививочным мероприятиям, ответственно отнестись к здоровью детей, — сказал О. Искаков.

Ранее сообщалось, что число отказывающихся от вакцинации в Казахстане увеличилось в 3,8 раза по сравнению с 2017 годом.