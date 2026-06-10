Почему выросли пороги достаточности пенсионных накоплений, объяснил глава Нацбанка

Глава Нацбанка напомнил, что основная задача пенсионных накоплений — обеспечить граждан доходом после выхода на пенсию.

— Пенсионные накопления в первую очередь предназначены для того, чтобы молодые и трудоспособные люди могли формировать средства до выхода на пенсию. Когда человек завершает трудовую деятельность, у него может не быть других источников дохода. Поэтому пенсионная система создавалась именно с учетом этой задачи, — сказал Сулейменов в кулуарах Мажилиса.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По его словам, пенсионный счет не следует воспринимать как инструмент для свободного распоряжения средствами.

— Пенсионную систему нельзя рассматривать как депозит. Пенсионный счет — это механизм обеспечения человека пенсионными выплатами и защиты его будущей пенсии. Важно не забывать, для чего создавалась эта система, — подчеркнул глава Нацбанка.

Сулейменов также напомнил, что в 2021 году казахстанцам дали возможность досрочно использовать часть пенсионных накоплений с учетом нескольких условий.

— Когда эта идея была предложена в 2021 году, решение принималось с учетом двух факторов. Во-первых, необходимо было поддержать население после пандемии коронавируса. Средства разрешили использовать для улучшения жилищных условий и восстановления экономической активности, — отметил он.

Напомним, 2 июня Правительство Казахстана утвердило новую методику определения минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Обновленные пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2026 год опубликованы здесь.

Ранее ЕНПФ опубликовал разъяснение, объяснив, почему порог минимальной достаточности (ПМД) для 20-летних превышает 6 млн тенге и как он рассчитывается исходя из будущей целевой пенсии и инвестиционного дохода.