Почему велостанции в Туркестане не работают

В городе Туркестан система велошеринга Turkistan bike, запущенная в ноябре 2019 года в качестве пилотного проекта, с этого года простаивает. По данным ответственного учреждения, причиной остановки стало недостаточное финансирование проекта, передает корреспондент Kazinform.

В рамках проекта в городе был создан парк из 40 велосипедов и введены в эксплуатацию пять автоматизированных велостанций.

В настоящее время велостанции расположены в Парке цветов, возле фонтана в виде цветка лотоса, рядом со зданием акимата города Туркестан, в районе Арбат-2 и в парке «Тюркский сад».

Жительница города Галия Бисеит, которая регулярно использовала велосипед для прогулок, отмечает, что городская система велошеринга позволяет облегчить повседневное передвижение жителей.

— Частные пункты проката в парках, как правило, ограничены определенной территорией и работают нестабильно. Обычно они открыты только вечером или в выходные дни. Для тех, кто любит гулять рано утром или ночью, они недоступны. А система Turkistan bike работает круглосуточно и без перерывов, а также позволяет взять велосипед в одной точке и оставить его на другой станции. Это облегчает повседневное передвижение жителей. В Туркестане такая система должна быть не имиджевым проектом, а бытовой необходимостью, — сказала она.

Фото: Сәбит Тастанбек/Kazinform

По мнению защитника природы Гани Назарбека, несмотря на большое количество велосипедистов в городе, инфраструктура для них по-прежнему остается недостаточной.

— В общественных местах мало специальных парковок для велосипедов. Также во дворах не сформирована полноценная удобная среда для велосипедов. Такие условия сдерживают развитие велокультуры, — сказал он.

Когда система велошеринга работала, стоимость месячного абонемента составляла 2000 тенге. Минимальный баланс на счете пользователя составлял 500 тенге. Владельцы абонементов могли пользоваться поездками продолжительностью до 30 минут без ограничений. При превышении установленного времени применялись дополнительные тарифы.

Фото: Сәбит Тастанбек/Kazinform

По данным директора ТОО VB Company Алмагуль Касымовой, которое обеспечивало техническое обслуживание проекта, система работала в течение 7 лет без перерывов и пользовалась спросом, особенно среди туристов и молодежи.

— Ежегодно регистрировалось примерно 850-1000 постоянных пользователей. Однако в этом году из-за отсутствия поддержки со стороны акимата города Туркестан система Turkistan bike не была запущена, — сказала руководитель компании.

По данным КГУ «Түркістан жол қызметі», подведомственного отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Туркестан, на реализацию системы велошеринга было выделено 21,3 млн тенге в 2021 году, 20 млн тенге в 2022 году, 20,23 млн тенге в 2023 году, а в 2024 и 2025 годах — 25,5 млн тенге.

Фото: Сәбит Тастанбек/Kazinform

В ведомстве уточнили, что в 2026 году на реализацию проекта предусмотрено 10 млн тенге. Однако этой суммы оказалось недостаточно, в результате чего потенциальные подрядчики не проявили интереса к участию в конкурсе.

— В настоящее время акиматом города рассматривается вопрос о выделении дополнительного финансирования. В случае выделения необходимой суммы будет объявлен открытый конкурс в соответствии с требованиями государственных закупок, — говорится в ответе учреждения.

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