Почему в ЗКО приостановилось строительство больницы

Как сообщил житель района Нурлан Кусаинов на своей странице в Facebook, объект, начатый в октябре 2025 года в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, рискует превратиться в долгострой.

По его словам, подрядная организация ТОО «MIR-A Construction» не справляется с работами на должном уровне. Не хватает или вовсе отсутствует спецтехника, не привлечены квалифицированные строители, темпы работ крайне низкие.

— Для сравнения: в Бурлинском районе строительство аналогичной больницы ведется активно. Это показывает, что процесс можно организовать правильно. Сейчас самый благоприятный период для строительных работ, однако в Казталовском районе наблюдается необъяснимая стагнация. Необходимо провести проверку, дать правовую оценку деятельности подрядчика и обеспечить своевременное и качественное завершение проекта. Это уже не строительство, а явный пример неэффективного использования бюджетных средств, — отметил Н. Кусаинов.

По данному вопросу мы направили официальный запрос в управление строительства ЗКО. Как сообщили в ведомстве, в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» с 2025 года в области ведется реконструкция двух многопрофильных центральных районных больниц (в городе Аксай Бурлинского района и селе Казталовка Казталовского района).

По объекту в Казталовке положительное заключение госэкспертизы получено 16 июля 2025 года. Подрядчик — ТОО «MIR-A Construction», авторский надзор — ТОО «Промэнергопроект», технический надзор — ТОО «Инжиниринговая компания по организации строительного производства». Общая площадь земельного участка составляет 3,1 га, здания — 10 223,24 кв. м. Проект предусматривает Т-образное четырехэтажное здание с размещением МРТ, КТ и ангиографа. На первом этаже планируются травмпункт и диагностический центр, на втором — отделения реабилитации и травматологии, на третьем — неврология, хирургия и ЧКВ, на четвертом — операционный блок.

— В настоящее время строительно-монтажные работы существенно отстают от графика, уровень выполнения составляет 12 процентов. Подрядчик не выполняет обязательства в срок, ему неоднократно направлялись требования об устранении нарушений и активизации работ. Однако до сих пор меры не приняты. В связи с этим ведется работа по одностороннему расторжению договора. После этого будет объявлен новый конкурс и определен новый подрядчик, — сообщили в управлении.

Член общественного совета Казталовского района Руслан Султанов также отметил, что за короткий период в районной больнице зафиксировано несколько смертей.

По его словам, недавно скончался подросток 12–13 лет, что вызвало большой общественный резонанс. Вскоре умер и 45-летний мужчина.

— Почему жители Казталовского района не могут получить элементарную медицинскую помощь и умирают на пороге больницы? Там не хватает даже кислорода. Есть вопросы и к действиям некоторых специалистов. Смертность стала почти обычным явлением. Когда за это ответит главный врач? Считаю, его нужно заменить на более квалифицированного специалиста. Вызывает недоумение молчание районного акимата и маслихата, общественных организаций, — заявил Р. Султанов.

В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что все случаи смертей в медицинских организациях подлежат обязательной экспертизе в соответствии с приказом Минздрава РК от 3 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-230/2020.

— По каждому случаю проводятся внутренние и внешние экспертизы, организуются проверки. По итогам принимаются необходимые меры, при необходимости материалы направляются в уполномоченные органы. По данной ситуации оперативно создана комиссия с участием профильных областных специалистов. Ведется всесторонняя проверка, по ее результатам будут приняты соответствующие решения, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в селе Дарьинское Байтерекского района Западно-Казахстанской области недавно построенный физкультурно-оздоровительный комплекс не соответствует установленным требованиям.