Почему новый спорткомплекс в ЗКО не соответствует требованиям — ответ акимата

Как сообщила общественный активист Алмагуль Иксанова, данный объект был торжественно открыт в конце прошлого года за счет социальных обязательств компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». На его строительство было затрачено 11,1 млрд тенге.

— При таких вложениях физкультурно-оздоровительный комплекс должен соответствовать требованиям. Во-первых, отсутствуют мячи. Один мяч стоит 60 тысяч тенге, а здесь лежат мячи, привезенные с рынка за три тысячи тенге. Во-вторых, установлено некачественное тренажерное оборудование. Гимнастический инвентарь также отсутствует. Стены повреждены. Перчатки старые и изношенные. Турник покрыт ржавчиной. Наружный септик тоже необходимо привести в порядок, — говорит А. Иксанова.

По ее словам, несмотря на то что местные подростки занимают призовые места на международных соревнованиях, условия для тренировок не созданы.

— Поскольку я сама родилась и выросла здесь, мне небезразлична эта ситуация. На сегодняшний день объект закрыт, дети не могут тренироваться. Между тем компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» 30 декабря разместила на своей странице информацию о том, что объект сдан. Тогда возникает вопрос — кто его принял? Я намерена также обратиться непосредственно в компанию и предъявить свои требования, — добавила общественный активист.

В связи с этим агентство Kazinform направило официальный запрос в акимат Байтерекского района.

По данным акимата, заказчиком данного комплекса является компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», а подрядной организацией — ТОО «Энергострой».

На сегодняшний день строительство объекта завершено, однако он еще не передан на баланс Байтерекского района. По данному объекту имеется ряд замечаний, и подрядная организация ведет работы по их устранению.

— В настоящее время строительная компания проводит штукатурные работы для приведения в порядок здания и территории физкультурно-оздоровительного комплекса. В частности, выполнены штукатурно-малярные работы в тренажерном и борцовском залах, а также в коридоре. После очистки территории комплекса будут вывезены строительные отходы. Спортивное оборудование закуплено подрядной организацией в соответствии с проектом и техническими требованиями. Дополнительный инвентарь был принесен самими спортсменами. Кроме того, по данному объекту предусмотрены гарантийные обязательства, которые будут выполнены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — говорится в официальном ответе.

Ранее сообщалось о том, что конкурс по покупке спорткомплекса не состоялся в ЗКО.