Почему в ЦА до сих пор не создан водно-энергетический консорциум

— Министерство проводит соответствующую работу по вопросу создания водно-энергетического консорциума. На прошлой неделе мы провели переговоры с Республикой Узбекистан в городе Туркестане. Одним из основных вопросов на встрече был вопрос о том, как нужно реализовать энергетическое сотрудничество в формате консорциума. В результате стороны согласились в течение двух месяцев совместно рассмотреть взаимные предложения. В настоящее время консорциум еще не создан, но работа в этом направлении продолжается, — сказал Нурлан Алдамжаров.