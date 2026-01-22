РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:11, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Почему в ЦА до сих пор не создан водно-энергетический консорциум

    Страны ЦА еще раз обсудят вопрос о создании водно-энергетического консорциума. Об этом сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    водохранилище
    Фото: акимат Жамбылской области

    — Министерство проводит соответствующую работу по вопросу создания водно-энергетического консорциума. На прошлой неделе мы провели переговоры с Республикой Узбекистан в городе Туркестане. Одним из основных вопросов на встрече был вопрос о том, как нужно реализовать энергетическое сотрудничество в формате консорциума. В результате стороны согласились в течение двух месяцев совместно рассмотреть взаимные предложения. В настоящее время консорциум еще не создан, но работа в этом направлении продолжается, — сказал Нурлан Алдамжаров. 

    Напомним, вопрос о создании водно-энергетического консорциума в Центральной Азии обсуждается с 1990-х годов. О необходимости решения этого вопроса говорил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в 2025 году.

    Минводы и ирригации РК Водные ресурсы Центральная Азия
