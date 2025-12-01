РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:00, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Почему в мире все чаще диагностируют СДВГ и у кого его не замечают

    Синдром дефицита внимания и гиперактивности все чаще диагностируют у детей и взрослых в странах с высоким уровнем дохода, таких как США и Великобритания. В причинах этой тенденции и статистике разбиралась англоязычная редакция агентства Kazinform.

    Почему в мире все чаще диагностируют СДВГ и у кого его не замечают
    Коллаж: Aрман Айсултан/ Canva

    Исследователи подчеркивают, что речь идет не о всплеске заболеваемости, а об улучшении диагностики. Как показывают крупные международные исследования, реальная распространенность СДВГ стабильно остается на уровне около 5% среди детей и 3% среди взрослых.

    Сейчас медикам стало проще распознавать СДВГ, потому что появились более четкие критерии диагностики, а осведомленность общества о проблеме растет. Благодаря этому люди, у которых раньше могли не заметить СДВГ, теперь чаще обращаются за медицинской помощью.

    Особенно это касается женщин и девочек, чьи симптомы чаще проявляются не в виде деструктивного поведения, как принято считать при СДВГ, а как невнимательность. По этой причине долгое время случаи СДВГ у женщин оставались без внимания специалистов.

    Почему СДВГ выявляют не у всех

    Большинство страдающих этим заболеванием по-прежнему не получают диагноз и необходимую поддержку в странах с низким и средним уровнем дохода. Исследования показывают, что даже многие родители, приводя детей на обследование, впервые узнают о собственных симптомах. Это все связывают с нехваткой подготовленных специалистов.

    В то же время люди сами стали чаще обращаться к врачам с симптомами СДВГ из-за большого количества видео в соцсетях, посвященных этой теме. Однако эксперты предупреждают, что значительная часть подобных материалов вводит людей в заблуждение и формирует искаженное представление о заболевании. К самодиагностике также могут подталкивать многочисленные онлайн-сервисы, которые предлагают консультации без полноценного обследования.

    Но на динамику диагностики СДВГ влияют и изменения в системе образования: школы становятся более требовательными, и некоторым детям сложнее соответствовать этим условиям.

    Как показывают долгосрочные исследования, симптомы СДВГ могут меняться на протяжении жизни. Например, они усиливаются в периоды, когда у человека мало обязанностей и четкого распорядка дня, и ослабевают, когда появляется стабильный режим.

    Методы лечения СДВГ и возможные побочные эффекты

    Вопрос о том, как лучше лечить СДВГ, остается предметом дискуссий среди ученых. В Великобритании медики при лечении детей рекомендуют не начинать с медикаментозной терапии, а попробовать образовательную и поведенческую коррекции.

    При этом уже доказано, что многие подростки и взрослые лучше реагируют на стимулирующие препараты в случаях. Но клинические испытания подтверждают, что лекарства могут снижать основные симптомы у взрослых в течение нескольких недель. В то же время поведенческие подходы чаще помогают улучшать более широкие аспекты повседневной жизни.

    Ко всему этому специалисты добавляют, что у медикаментов есть побочные эффекты, долгосрочное влияние которых еще до конца не изучено.

    Вместе с тем, масштабные исследования в Швеции показали, что люди, получающие терапию, реже сталкиваются с травмами, зависимостями и другими серьезными проблемами по сравнению с теми, кто лечения не получает. Ключевым фактором эксперты называют тщательную диагностику и постоянный медицинский контроль.

    Но, несмотря на десятилетия исследований, многие аспекты СДВГ остаются не до конца изученными. Ученые продолжают искать биологические маркеры для более точной диагностики и тестируют цифровые технологии для подбора персонализированного лечения. При этом специалисты отмечают, что спрос на помощь людям с СДВГ будет только расти.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

    Ранее в интервью корреспонденту агентства Kazinform детский психиатр, ассистент кафедры НАО «МУА» Татьяна Дегтярь рассказала о том, как родители и педагоги могут помочь ребенку с выявлением и лечением СДВГ. 

