Родители и учителя: как помочь ребенку с СДВГ?

Сегодня детям все чаще ставят диагноз СДВГ - синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Это достаточно распространенное расстройство у детей, при котором могут возникать проблемы в школе и дома. Детский психиатр, ассистент кафедры НАО «МУА» Татьяна Дегтярь рассказала корреспонденту агентства Kazinform о том, как родители и педагоги могут помочь ребенку.

По мнению Т. Дегтярь, помощь начинается с точной диагностики. СДВГ диагностирует врач-психиатр.

— Многие люди, в том числе некоторые врачи и учителя, не слишком хорошо осведомлены о СДВГ. Существует миф о том, что СДВГ — дефицит внимания по отношению к ребенку со стороны семьи, на самом же деле это у ребенка проблемы с концентрацией. Он слишком быстро переключается с одной деятельности на другую, не может долго концентрировать внимание на чем-то одном. Это порождает серьезные проблемы функционирования: ребенок не может приступить, например, к выполнению домашней работы или не заканчивает ее, — рассказала врач-психиатр.

Также к симптомам СДВГ относится гиперактивность и непоседливость, когда он постоянно хочет крутиться и вертеться, даже если в этом нет необходимости.

Как родитель может помочь ребенку с СДВГ?

Во-первых, по словам Т. Дегтярь, получать профессиональную поддержку для родителей детей с СДВГ, например, посещать регулярные консультации у врача-психиатра/психолога, состоять в родительских форумах, ходить к специалисту по семейной терапии и изучать информацию по воспитанию в интернете.

Врач советует родителям понять, что проблема связана с развитием, а не с воспитанием ребенка.

— Обычно впервые диагноз уточняется, когда ребенок идет в школу, в возрасте 6-8 лет. Важно понимать, что СДВГ проблема не одного дня, она не решится походом к врачу или назначением медикаментов. Это нарушение связанно с развитием нервной системы. Чем старше становится ребёнок, тем проще и легче ему справляться с этими симптомами, хотя у многих людей они никогда не исчезают, — отметила врач-психиатр.

Важно придерживаться рекомендаций врача-психиатра. Обычно психокоррекционные меры при СДВГ включают в себя постоянную психокоррекционную работу. Родителям необходимо найти специалиста психолога, который будет работать с ребёнком. Это может быть психолог с образованием «когнитивно-поведенческая психотерапия», «поведенческая психотерапия», АВА-терапия», советует Т. Дегтярь.

— Специалист будет определять цели, например, чтобы ребенок спокойно сидел на школьных уроках. Потом чтобы самостоятельно делал уроки дома и так далее. При правильном лечении, например, с 7 лет к 11-12 годам эти проблемы идут на спад, то есть ребенок лучше себя контролирует, — отметила врач.

Она добавила, что также есть вспомогательные методы лечения, например, тренинг с использованием компьютерной технологии. Компьютер используется для того, чтобы следить за состоянием нервной системы через датчики, пока ребёнок смотрит, как на экране едет машина. Потом сложность увеличивается.

— Перед началом тренер объясняет, что надо приходить в определённое время, сытым и отдохнувшим. Но иногда родители не соблюдают правила и приводят детей голодными или уставшими после занятий, из-за чего им сложно сконцентрироваться, что сильно расстраивает и раздражает ребенка, — подчеркнула врач-психиатр.

Вместе с тем, необходимо контролировать прием медикаментов ребенком в любом возрасте. Он должен принимать их в определенное врачом время, без перерывов и периодически проходить обследование у врача.

— Часто родители подростков, считая детей уже достаточно самостоятельными, не контролируют прием лекарств, которые прописаны психиатром или психотерапевтом. Но если у ребенка есть склонность к суицидальному поведению, то возникает огромный риск. Никакие лекарства не должны находиться в доступе у ребенка. Нужно следить, чтобы он выпил таблетку у вас на глазах, а не забывал или копил их, чтобы отравиться, — рассказала Т. Дегтярь.

Не нагружать ребенка. По словам детского врача-психиатра, дети с СДВГ устают быстрее, потому что «распыляются» на все.

— Часто родителям рекомендуют какую-то структурированную деятельность для ребёнка, допустим, посещение секций и кружков. Гиперактивные дети любят физическую нагрузку. Нужно найти то, что интересует конкретного ребенка, чтобы ему нравилось. При этом не нужно ребенка перегружать делами, у него должно быть время на отдых. Внешне кажется, что он такой гиперактивный, но очень часто эта гиперактивность совершенно непродуктивная, — добавила специалист.

Она подчеркнула, что детям с СДВГ нужно иметь возможность общаться со сверстниками в свободной форме. Такие дети могут испытывать трудности в общении с одноклассниками и в школе из-за импульсивности.

Также, по словам врача, нужно контролировать режим сна и бодрствования, а также исключить вредную еду. Энергетические напитки противопоказаны детям с СДВГ, они могут спровоцировать усиление проблемного поведения. Придерживаться более свободного стиля воспитания, потому что ограничивая этого ребёнка, мы поднимаем уровень его тревоги. Тревога в будущем вызывает депрессию.

— Не стоит ругать его за проявление симптомов, обзывать ребенка «невоспитанным» и подобными словами и фразами. Мы не зря употребляем термин «нейроотличие», нервная система у ребенка с СДВГ работает иначе. Отличается и его восприятие окружающего, стиль общения. Взрослые люди с СДВГ — очень креативны, умеют нестандартно мыслить и выполнять несколько задач одновременно. Важно не дать угаснуть этому всему, — заключила детский врач-психиатр Т. Дегтярь.

Как педагог может помочь ребенку с СДВГ?

Учебное заведение должно создать максимально благоприятные условия для ребенка с СДВГ. В ходе интервью врач-психиатр поделилась опытом из практики.

— Я знаю детей, которые в год меняют по три школы. С детьми с СДВГ бывают большие сложности, но даже в этой ситуации можно находить выход. Семья и школа должны действовать совместно во благо ребенку. Редко, когда в классе таких детей много, в среднем — это 1-2 ребенка, — уверена Т. Дегтярь.

Во-первых, по словам врача-психиатра, педагогу нужно знать об особенностях детей с СДВГ, изучая информацию в интернете, у специалистов, в литературе или у родителей детей с СДВГ. Учитель, увидев признаки СДВГ, может попросить родителей ребенка обратиться к профессионалу и пройти диагностику.

— В этом случае важно помнить, что если учитель советует вещи подобного рода, он должен понимать, что берёт ответственность. Лучше сказать, «Сходите к специалисту для того, чтобы я был/а осведомлен/а об этой проблеме и знал/а, как ребенку помочь», — порекомендовала детский врач-психиатр.

Во-вторых, нужно наладить контакт с родителями и обращаться к ним с вопросами: «Чем я могу помочь вашему ребенку?», «Подскажите, что вашего ребенка мотивирует?», «Что он любит?». То есть стараться изучать особенности и индивидуальность ребёнка.

В-третьих, найти индивидуальный подход к ребенку с СДВГ. Например, делить задания на небольшие блоки, постоянно обращать внимание ребенка к процессу занятия, то есть лично к нему обращаться при озвучивании заданий и школьного материала, дополнительно писать на доске, писать «Классная работа» мелом другого цвета. При неправильном поведении ребенка нужно отделять его от поступков и не говорить, что он плохой или плохая, чтобы не вызвать тревожные состояния.

— Ребенок, у которого есть проблемы с концентрацией внимания, ни в коем случае не должен сидеть на последней парте. Лучше сажать его рядом с собой, почаще подходить и, естественно, хвалить за все его усилия, — сказала Т. Дегтярь.

Люди с СДВГ во взрослом возрасте при благоприятных условиях развития дома и в школе демонстрируют креативность, возможность выполнять несколько задач одновременно и находить необычные решения в работе. Важно не дать угаснуть сознанию ребенка с СДВГ.