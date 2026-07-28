Почему в Кызылорде отказываются от красного кирпича и не строят высотки

В городе Кызылорда одно время в моду вошло возведение жилых домов исключительно из красного кирпича. Однако в последнее время заметно, что эта тенденция постепенно сходит на нет.

На вопрос корреспондента Казинформ «Что придет на смену красному кирпичу?» ответил руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Ерлан Торалиев.

— Когда регион возглавлял первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Машбекулы было дано поручение найти новый материал на замену красному кирпичу и внедрить его в строительство. Во исполнение этого поручения мы перешли на использование фиброцементных панелей. Это очень качественный материал. А в настоящее время мы начали широко применять алюминиевые композитные панели. Срок их гарантии достигает 25-30 лет. Они не пропускают летний зной внутрь объекта, а в холодный период удерживают тепло внутри дома или здания. Они абсолютно не подвержены гниению. В дальнейшем планируется облицовывать ими фасады всех вновь строящихся жилых домов, — сообщил он.

Фото: Нұрболат Нұржаубай

Глава управления также разъяснил, по какой причине в Кызылорде не возводятся высотные здания-небоскребы.

— Стоимость квадратного метра в 25-этажном жилом доме выходит очень высокой, что экономически нецелесообразно. Согласно нашим расчетам, для областного центра наиболее эффективно строить жилые дома и здания высотой в 7, 9 и максимум 12 этажей. Возводить объекты еще выше не позволяют особенности местных грунтов, — отметил Ерлан Торалиев.

На сегодняшний день большинство домов и сооружений в Кызылорде не превышает пяти этажей.

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