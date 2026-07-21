Почему жители Кызылорды дольше ждут воду после аварий

Аномальная жара, установившаяся в Кызылорде на прошлой неделе, стала серьезной проверкой для городских коммунальных служб. Из-за резкого роста потребления воды нагрузка на систему водоснабжения значительно увеличилась, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил директор ГКП «Қызылорда су жүйесі» Жасулан Абатов, с 13 по 19 июля жители города расходовали до 104 тысяч кубометров воды в сутки.

— За одну неделю от жителей города в диспетчерскую службу и единый контакт-центр по номеру 109 поступило 120 обращений. Из них 84 касались питьевой воды, а 36 — системы канализации. Ежедневно с 08:00 до 18:00 в учреждении работают пять бригад. Кроме того, диспетчерская служба принимает обращения по аварийным ситуациям без перерыва. Однако согласно алгоритму мы в первую очередь отдаем приоритет устранению повреждений на магистральных трубопроводах, — сказал руководитель предприятия Жасулан Абатов.

Фото: ГКП «Қызылорда су жүйесі»

За прошедшую неделю из-за перебоев с электроснабжением были выявлены неисправности на шести магистральных сетях. Несмотря на то что с помощью резервных дизельных установок специалисты устранили повреждения в течение 15 минут, для полного восстановления подачи питьевой воды требуется до 45 минут.

За это время давление в сети снижается. Кроме того, необходимо время для повторного заполнения водопроводных труб и резервуаров. Именно поэтому жители могут дольше ждать восстановления подачи воды.

С началом летнего сезона ситуацию ежегодно осложняет использование питьевой воды для полива огородов и орошения придомовых территорий.

— С начала июля мы подаем населению по 92 тысячи кубометров воды в сутки. Этот показатель в два раза выше, чем в зимний период. В целом с учетом численности населения в среднем достаточно 50 тысяч кубометров воды. Однако летом объем потребления иногда достигает 110 тысяч кубометров в сутки. Мы объясняем потребителям, что использовать питьевую воду не по назначению категорически нельзя, и регулярно проводим рейды, — отметил Жасулан Абатов.

​Ранее сообщалось, что в Кызылорде на фоне установившейся жары резко вырос объем потребления электроэнергии.