Объем потребления электроэнергии в Кызылорде резко вырос из-за жары

По словам градоначальника, ситуацию серьезно осложнила слишком высокая температура воздуха.

— Если до этого времени город Кызылорда потреблял 78-80 МВт электроэнергии, то на сегодняшний день этот показатель увеличился до 120 МВт. В последние дни из-за резкого усиления жары некоторые электрические сети и установки перегрелись, что привело к возникновению неполадок. Работники компании КРЭК сейчас работают над устранением этих повреждений. Вместе с тем, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону будут модернизированы 100 километров электрических сетей и около 30 подстанций. В соответствии с графиком мы проводим эту работу в ночное время, — сказал он.