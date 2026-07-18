Объем потребления электроэнергии в Кызылорде резко вырос из-за жары
Со стороны жителей города Кызылорда увеличилось количество жалоб и обращений в связи с частыми отключениями электричества. В связи с этим аким города Нуржан Ахатов сделал заявление, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам градоначальника, ситуацию серьезно осложнила слишком высокая температура воздуха.
— Если до этого времени город Кызылорда потреблял 78-80 МВт электроэнергии, то на сегодняшний день этот показатель увеличился до 120 МВт. В последние дни из-за резкого усиления жары некоторые электрические сети и установки перегрелись, что привело к возникновению неполадок. Работники компании КРЭК сейчас работают над устранением этих повреждений. Вместе с тем, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону будут модернизированы 100 километров электрических сетей и около 30 подстанций. В соответствии с графиком мы проводим эту работу в ночное время, — сказал он.
Ранее мы уже писали о том, что частые отключения электроэнергии начали вызывать растущее недовольство у населения, которое и без того спасается в помещениях исключительно с помощью кондиционеров.