Жалобы на частые отключения электричества участились в Кызылорде
В социальных сетях со стороны жителей города Кызылорда участились жалобы на регулярные отключения электроэнергии в условиях аномальной жары, передает корреспондент Kazinform.
— Сейчас здесь стоит палящий зной — даже в тени температура настолько высока, что буквально плавится мозг. Частые перебои со светом начали вызывать серьезное недовольство у населения, которое и без того спасается в домах и квартирах исключительно с помощью кондиционеров. В микрорайоне «Саулет» на протяжении последних примерно десяти дней свет отключают на несколько часов. При этом заранее никак не предупреждают. Неужели в самый разгар июля это делается преднамеренно по отношению к жителям? Как нам это понимать? Почему ответственные органы не думают о положении пожилых людей и детей в такую изнуряющую жару? Солнце буквально горит. В самый полдень нет света, — говорится в одном из таких обращений.
В Кызылординской распределительной электросетевой компании причину происходящего объяснили проведением ремонтных работ на отдельных участках.
— В связи с чрезмерно жаркой погодой и увеличением объемов потребления электроэнергии, в целях обеспечения надежной и стабильной работы электрических сетей, на отдельных участках проводятся временные работы по отключению и подключению. В связи с этим в некоторых районах подача электроэнергии может быть временно ограничена. Просим прощения за причиненные временные неудобства, — сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, 28 июня из-за сильного ветра в городе Кызылорда сорвало крыши жилых домов и учреждений. Они упали на линии электропередач, что привело к обрыву проводов и повреждению опор электросетей.