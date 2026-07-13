Жалобы на частые отключения электричества участились в Кызылорде

— Сейчас здесь стоит палящий зной — даже в тени температура настолько высока, что буквально плавится мозг. Частые перебои со светом начали вызывать серьезное недовольство у населения, которое и без того спасается в домах и квартирах исключительно с помощью кондиционеров. В микрорайоне «Саулет» на протяжении последних примерно десяти дней свет отключают на несколько часов. При этом заранее никак не предупреждают. Неужели в самый разгар июля это делается преднамеренно по отношению к жителям? Как нам это понимать? Почему ответственные органы не думают о положении пожилых людей и детей в такую изнуряющую жару? Солнце буквально горит. В самый полдень нет света, — говорится в одном из таких обращений.