Почему в Казахстане растут цены на жилье и как на это влияет рынок стройматериалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается повышение цен на жилье - будь это первичное или вторичное. По официальным данным, с января цены на новое жилье в Казахстане выросли на 8 процентов. Почему растут цены на жилье, стоит ли приобретать квартиру гражданам на фоне удорожания и как цены на строительные материалы влияют на рынок, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Как изменились цены на рынке жилья

По официальный данным Бюро национальной статистики, за май к апрелю цены продажи нового жилья повысились на 2,6% , а перепродажи благоустроенного, то есть вторичного – на 0,9% . При этом арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,7%.

По информации Бюро нацстатистики, рост цен на первичное жилье за январь-май 2021 года составил 8%. Цены на вторичное жилье за этот период выросли на 13 %.

Вместе с тем, растут цены и на строительные материалы. Так, цены на отечественные строительные материалы выросли за январь-апрель на 16 %.

Какова может быть реальная картина ситуации на рынке недвижимости по расчетам экспертов? На сколько дорожает жилье? На данный вопрос ответил эксперт, экономист Эльдар Шамсутдинов.

«К сожалению, многим нашим аналитикам, в том числе международных инвестиционных компаний, свойственно квантофриния – болезненное пристрастие к количественным показателям и статистике. Они просто берут какую-то цифру с комстата. Согласно комстату за последние 5 лет, первичка подорожала на 34,7%, а вторичка - на 40,5%. То есть в среднем первичка росла на 6,9% в год, а вторичка - на 8,1%. Получается, что цены либо на уровне, либо немного не догоняют накопленную инфляцию за этот период. В пересчете на твердую валюту в доллары США мы увидим, что за 5 лет первичка подешевела на 1,2%, а вторичка подорожала на 3%. Как бы то ни было, но большие покупки у нас все равно считают в долларах», - рассказал Эльдар Шамсутдинов.

Как будут выстраиваться цены на жилье летом

Как считает Эльдар Шамсутдинов, сейчас на рынке жилья наблюдается некая стабилизация, но давать какие-либо прогнозы сложно.

«Рынок непрозрачен. Представленные данные в мозаичном виде, которые не дают возможности заниматься прогнозированием. Также невозможно оценить, насколько высок сейчас спрос. Мы сейчас работаем над нормализацией данных и создания предсказуемого моделирования рынка. В стране с населением в 18 миллионов это вполне возможно, но это вопрос времени. Говорить сейчас о стабильности цен в каком-то определенном регионе практически невозможно. Мы наткнулись на то, что между данными бюро по статистике и правительства для граждан огромная разница», - сказал Э.Шамсутдинов.

Какие квартиры больше всего предпочитают покупать - элитные или бюджетные

«Если взглянуть на рынок первички, то можно подумать, что казахстанцы сплошь живут в комфортном, бизнес или элитном жилье. В продаже практически нет бюджетного жилья, но это не потому, что его не строят, просто на него люди собираются в очереди. Застройщики даже не пытаются рекламировать неэлитное жилье, зная, что его и так купят», - отметил Эльдар Шамсутдинов.

По словам эксперта, если ориентироваться на международные стандарты ОНН, то обеспеченность жильем в Казахстане составляет примерно на уровне 75%. В среднем с 2016 года обеспеченность жильем растет на 1,5%. Однако нужно учитывать, что растет и население Казахстана.

«В ближайшие годы мы ожидаем очередного демографического взрыва, а новым семьям нужно будет где-то жить. На рынке присутствует высокий и постоянно растущий спрос. Видя это, застройщики в повсеместную практику ввели наценку в 2-5% на жилье, если человек покупает в ипотеку, использует пенсионные и так далее. Раньше таким занимались мелкие застройщики, а вот сейчас эту практику ввели повсеместно, потому что на квартиру у них все равно найдется другой покупатель», - сказал эксперт.

Что говорят в Агентстве по защите и развитию конкуренции

Председатель АЗРК Серик Жумангарин ранее говорил, что если посмотреть структуру себестоимости квадратного метра жилья, то 49 % составляют строительные материалы, основными из которых выступают кирпич, железобетонные изделия, металлические конструкции.

По данным МИИР РК, с начала года рост цен произошел на бетон, цемент, при этом обеспеченность внутреннего рынка составляет 100%, на трубы полиэтиленовые, обеспеченность рынка – 86%; также выросли цены на на кирпич силикатный при обеспеченности в 52%.

Наибольший рост цен наблюдается на импортозависимые материалы: на арматуру, стекло, при обеспеченности внутреннего рынка, менее 50%. По информации самих участников рынков стройматериалов, основными причинами повышения явились удорожание электрической энергии, ГСМ и услуги МЖС.

Как повышение стоимости стройматериалов отражается на ценах на жилье

По словам Эльдара Шамсутдинова, на первичном рынке стоимость квартиры складывается из трудозатрат застройщика и материалов. При этом около половины уходит на строительно-монтажные работы – это стройматериалы, аренда оборудования, и прокладка сетей.

«Все зависит от класса жилья. В элитном строительстве земля и отделка могут быть дороже чем все остальные пункты. Также бюро по статистике ежегодно публикует отчет по Индексу цен в строительстве, который складывается из расходов на строительно-монтажные работы и на машины с оборудованием. Оба параметра ежегодно растут, но в последние годы заметно падение этого роста. Если раньше индекс был на уровне 5%, но в 2019-2020 годах он опустился до 2% и 0,6% соответственно. Об этом застройщики почему-то не рассказывают», - отметил эксперт.

Как подчеркнул Э. Шамсутдинов, на сегодня в строительном рынке наблюдается высокая маржинальность.

«Важно учитывать, что строительный рынок Казахстана крайне непрозрачен. Он высокорисковый и высокомаржинальный. Сейчас необходимо вести диалог не стройматериалах, а о прозрачности рынка и снижении маржи. Чем он будет менее рисковый, тем он станем менее маржинальным. Строителям не нужно будет закладывать в бюджет расходы на непредвиденные административные издержки, если у него будет меньше рисков», - считает эксперт.

Дорожают ли в Казахстане строительные материалы

В АЗРК отмечали, что рынокцемента является высококонцентрированным. На рынке действуют 10 основных производителей. Однако председатель Агентства Серик Жумангарин ранее заявлял, что баланс цементного рынка положительный, поскольку Казахстан обеспечивает себя стопроцентно. Экспортируется более 20% цемента.

«По информации КТЖ, действующий парк цементовозов полностью обеспечивает потребность в его перевозке. При этом, в мае наблюдается рост более чем на 14 % объемов перевозки цемента, по сравнению с прошлым годом. При этом увеличение тарифа на МЖС повлияло на рост стоимости цемента не более чем на 5%. Соответственно, явных причин для роста стоимости цемента мы не наблюдаем , в связи с чем основной акцент будет сделан на оптово-розничном звене, где идет рост стоимости», - отметил Серик Жумангарин.

По данным официальных органов, на рынке кирпича количество основных производителей по республике составляет 88 субъектов. 50% внутреннего рынка покрывается за счет импорта керамического кирпича, тогда как силикатным кирпичом Казахстан себя обеспечивает полностью. Соответственно, учитывая высокую доля импорта, наибольший рост цен произошел на керамический кирпич.

На рынке арматуры, по республике действуют 5 производителей. Как отмечают в АЗРК, рынок является олигопольным и здесь имеются высокие риски сговоров. В то же время рынок является импортозависимым на 65 %.

В июне министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов назвал причины роста цен на строительную арматуру. Так, по словам, рост связан с тем, что сейчас многие страны выходя из экономического кризиса после пандемии, активно начали работу по строительству.

Рост цен наблюдается и на трубы полиэтиленовые. Средний рост по Казахстану составил 10 %.

Необходимо отметить, что сырье для производства полиэтиленовых труб полностью импортное (из РФ).

Как отмечали в АЗРК, сегодня наблюдается спекулятивный рост цен на строительные материалы. В связи с этим в Агентстве отметили, что будут инициированы меры реагирования в отношении других производителей и поставщиков стройматериалов.