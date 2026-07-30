Почему в Атырауской области снизилась выработка электроэнергии

В Атырауской области с начала года в единый центр связи «109» поступило более 40 тысяч обращений в связи с отключениями электричества, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специалисты связывают это с несколькими факторами: на электроэнергетику повлияли дефекты на энергетических объектах, высокая температура воздуха и понижение уровня воды в реке Жайык.

Как сообщают из областного акимата, основной причиной учащения жалоб стало самовольное подключение к электросетям жилых комплексов, построенных за счет средств частных инвесторов. В большинстве случаев это приводит к аварийным ситуациям. Еще одна проблема связана с неэффективной работой диспетчерской службы ТОО «Атырау Жарык» и системы обратной связи.

— Жители часто жалуются на то, что при отключениях света невозможно связаться с диспетчерской службой и обращения не рассматриваются своевременно, — сказал главный инспектор отдела регионального развития и мониторинга аппарата акима области Инамат Хайдаров.

Директор ТОО «Атырау Жарык» Мейирбек Губашев сообщил, что предприятие обеспечивает электроэнергией более 200 тысяч абонентов. На сегодняшний день план по капитальному ремонту объектов энергетики выполнен на 50%. В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в городе Атырау и Макатском районе модернизированы 13 объектов электросетей общей протяженностью 73,9 километра.

— Основная причина периодического отключения света в областном центре — внешние ограничения в связи с работой системы автоматического ограничения нагрузки, находящейся на балансе АО «KEGOC». Автоматизированная система вследствие дефицита мощности генерации отключает воздушные электролинии Л-1Ц и Л-5Ц напряжением 35 кВ, которые обеспечивают электричеством левобережную часть Атырау, где расположены 6 065 жилых домов и 983 юридических лица, — сообщил акимат области.

Кроме того, усложняет ситуацию беспечность 3 315 потребителей, у которых на балансе многоэтажные жилые комплексы с поврежденными резервными кабельными сетями на 10 кВ, а также трансформаторные подстанции, но владельцы не готовятся технически к осенне-зимнему периоду.

— Много вопросов к системе автоматического уменьшения нагрузки. Мы несколько раз предлагали альтернативную схему распределения нагрузки, но вопрос до сих пор не решен. Отдельный вопрос — частные и бесхозные электросети. Также повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций неправильная работа системы автоматического контроля на подстанции «Бейнеу-220», — сказал Мейирбек Губашев.

Руководство области дало поручение руководителям ответственных организаций уделить особое внимание микрорайонам, активизировать работу аварийных бригад ТОО «Атырау Жарык», принять необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций на электросетях, а также усовершенствовать работу диспетчерской службы предприятия, установить эффективную обратную связь с населением, оперативно действовать в аварийных ситуациях.

По словам исполняющего обязанности руководителя регионального диспетчерского центра филиала АО «KEGOC» Бауыржана Багытова, во владении филиала имеются 2 391 километр электросетей общей мощностью 1 450 мегавольт-ампер и семь подстанций напряжением 220 киловольт. В 2023 году был сдан в эксплуатацию второй транзит «Западный Казахстан-Атырау-Мангистау», в результате пропускная способность сетей возросла в четыре раза. Несмотря на это, в энергосистеме региона все еще есть дефицит генерирующих мощностей. «В настоящее время Атырауская область потребляет 1 154 мегаватт энергии. Аварийный ремонт энергоблока № 1 ТОО «МАЭК» и турбогенератора № 4 ГТЭС «Karabatan Utility Solutions», а также аномально высокая температура воздуха и понижение уровня воды в реке Жайык уменьшили объем электроэнергии, производимой на электростанциях, усложнив ситуацию», — говорится в официальном сообщении акимата.

В результате межгосударственная транзитная нагрузка со стороны российской Единой энергетической системы превысила разрешенное значение. Это стало причиной автоматического включения системы автоматического ограничения нагрузки. Отмечается, что указанная система является вынужденной защитной мерой, предотвращающей большие аварии и не допускающей нарушений параллельной работы энергосистем. Возможность полностью избавиться от зависимости даст строительство электроснабжающей сети «Карабатан-Олке» напряжением 500 киловольт, которая соединит Запад с Единой энергетической системой Казахстана. Реализация проекта запланирована на 2027 год.

Ранее сообщалось, что Казахстан полностью покроет потребность в электроэнергии до конца 2027 года. Минэнерго объяснило, как жара повлияла на энергопотребление в Казахстане.