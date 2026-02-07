Почему учителя в сельских школах Павлодарской области не хотят быть директорами

По данным областного управления образования, в Павлодарской области 362 школы, из них 269 расположены в сельской местности. Общая численность педагогов в организациях образования — 13 440 человек. Около 10% должностей директоров школ не заняты. Всего не хватает 35 директоров, в основном в сельских школах. В частности, в Актогайском районе — пять, в Аккулинском — четыре, в Железинском — восемь, в Иртышском — семь, в Майском — один, в Павлодарском — два, в Успенском — один, в Шарбактинском — четыре.

— Незанятость рабочих мест в организациях среднего образования связана с рядом объективных факторов. Основные причины — выход руководителей на пенсию по возрасту, выход в декретный отпуск, переезд в другие места по семейным и другим обстоятельствам. Кроме вопроса с директорами, не хватает 180 учителей. В том числе 38 учителей математики, 28 — физики, 28 — химии, 25 — информатики, 22 — английского языка, 20 — начальных классов, 19 — биологии. Самая большая потребность наблюдается в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу, а также в четырех районах — Баянаульском, Теренкольском, Иртышском и Успенском, — говорит заместитель руководитель областного управления образования Алма Айтуарова.

Как объясняют специалисты, среди претендентов на вакантные должности низкий уровень конкуренции, а также ограничено число квалифицированных кадров. То есть, вопрос касается сельских населенных пунктов, в том числе отдаленных.

Это, в свою очередь, затрудняет процесс замены кадров, требует дополнительных мер для отбора и закрепления специалистов на местах.

— Несмотря на нехватку кадров по отдельным предметам, в организациях образования Павлодарской области учебный процесс осуществляется в полном объеме. Преподаются все учебные дисциплины, предусмотренные типовым учебным планом, государственный стандарт общего обязательного образования соблюдается, — отметила А. Айтуарова.

Вопросы занятия свободных ставок и обеспечения обучения по дефицитным предметам решаются за счет оптимального распределения учебной нагрузки, привлечения совместителей, а также переподготовки педагогов, имеющих сходную специализацию, и повышения их квалификации на курсах.

Представители управления образования заверяют, что это не влияет на качество учебного процесса, не приводит к нарушенияю учебных планов. Тем не менее, возникают закономерные вопросы: «Почему сельские учителя не хотят быть директорами?»; «Зарплата маленькая или недостаточно стимулов?».

По мнению А. Айтуаровой, в сельских школах педагоги должность директора не считают привлекательной в связи с большим объемом дополнительных хозяйственных и административных дел.

— Наряду с организацией учебно-воспитательного процесса, на руководителя возлагаются обязанности по обеспечению содержания зданий и имущества, обеспечению оказания коммунальных и хозяйственных услуг, материально-техническому обеспечению и взаимодействию с местными исполнительными органами. Эти функции значительно увеличивают нагрузку на директора и его ответственность, и это в сегодняшней ситуации является препятствием для того, чтобы учитель принял решение работать на должности руководителя сельской школы, — заключила спикер.

Согласно официальной статистике, в Павлодарской области средняя зарплата директора городской школы — 245 988 тенге, сельской школы — 307 485 тенге.

В организациях среднего образования работают 14 директоров пенсионного возраста. Большая часть их в Павлодарском районе — четыре, и городе Аксу — три.

Напомним, в некоторых организациях образования Павлодарской области руководители не менялись в течение более 10 лет.