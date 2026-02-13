Почему трамвайный парк Павлодара перешел в коммунальную собственность области

Об этом сообщил председатель правления АО «Социально-предпринимательская корпорация „Павлодар“ Даурен Жамбайбек. По его словам, соответствующее решение принято в целях комплексной модернизации трамвайного парка, усиления контроля и повышения эффективности управления предприятием.

— Трамвайное управление с 2011 года осуществляло деятельность в составе АО «Социально-предпринимательская корпорация „Павлодар“. За прошедший период был реализован ряд мероприятий по обновлению подвижного состава и проведению капитального ремонта трамвайных путей. Вместе с тем уровень износа инфраструктуры и вагонов по-прежнему остаётся высоким. В этой связи региональные власти пересмотрели действующую модель управления и приняли решение о поэтапном переводе предприятия в систему государственного управления. При этом, в соответствии с действующим законодательством, передать пакет акций непосредственно в коммунальную собственность города на данном этапе не представлялось возможным. По этой причине на первом этапе акции были переданы в областную коммунальную собственность. В дальнейшем планируется передача трамвайного управления в коммунальную собственность города Павлодара, — сказал он.

По мнению специалистов, данный шаг позволит обеспечить более оперативное принятие управленческих решений, усилить взаимодействие с отраслевыми государственными органами, а также повысить прозрачность использования бюджетных средств.

Кроме того, формат коммунальной собственности предусматривает прямое бюджетное финансирование, создаёт условия для привлечения государственных инвестиций и поэтапного обновления трамвайного парка. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности пассажирских перевозок и улучшению качества предоставляемых услуг.

Как сообщили в региональных органах власти, принятое решение направлено на долгосрочное развитие системы общественного транспорта города Павлодара.

