Обещанные новые трамваи так и не появились в Павлодаре

Новые вагоны для Павлодара потребовались в первую очередь для запуска трамвайной ветки в микрорайоне «Достык». По задумки специалистов, дешевле уложить рельсы без установки столбов и протягивания контактных сетей и приобрести трамваи с автономным ходом. В 2025 году активно занимались разработкой проекта нового направления общественного транспорта в пока еще строящийся микрорайон.

— Начало строительства новой трамвайной ветки запланировано на 2026 год. Проектно-сметная документация разработана и прошла государственную экспертизу в 2025 году. На реализацию проекта из бюджета предусмотрено 2,7 миллиарда тенге. Протяженность новой трамвайной ветки составит 4,8 километра, — ответила на запрос корреспондента Kazinform заместитель акима Павлодара Кадиша Беготаева.

Завершить строительно-монтажные работы и запуск трамвайного движения в микрорайоне «Достык» намерены в 2027 году. Однако остается открытым вопрос поставки новых вагонов. Без них, учитывая специфику нового направления, жителей микрорайона обеспечить экологическим транспортом не смогут.

Фото: Артем Викторов \ Kazinform

В акимате Павлодарской области, тем временем, Kazinform сообщили, что в 2026 году на приобретение 10 энергоэффективных трамваев с автономным ходом на аккумуляторных батареях в местном бюджете предусмотрено 3,8 миллиарда тенге без НДС. Не отрицают, что в 2025 году действительно готовились к поставке 25 новых вагонов, даже определили фирму. Все планировалось реализовать за счет займа в размере восьми миллиардов тенге через Европейский банк реконструкции и развития.

— Во втором и третьем квартале 2025 года банком были проведены конкурсные процедуры, где рассмотрены заявки четырех участников: Тетра-ЮГ (Украина), Санбао (Китай), Фосун (Китай), ОАО «Белкоммунмаш» (Беларусь), где по предварительным итогам победителем конкурса признали ОАО «Белкоммунмаш». 23 октября 2025 года был утвержден 19-й пакет санкций, который в значительной мере коснулся Республики Беларусь, в результате чего у Банка возникли проблемы с банком-корреспондентом. Таким образом, приобретение трамваев через ЕБРР не представилось возможным, — ответили в аппарате акима Павлодарской области.

На сегодня договор ни с одной из компаний так и не заключен. В конце декабря 2025 года был проведен конкурс на портале госзакупок, который признан несостоявшимся. В конце января объявят повторный конкурс.

Напомним, ранее аким Павлодарской области рассказывал, что проект новой трамвайной ветки в микрорайоне «Достык» уже решен и его реализацию намерены был осуществить в 2025 году. Оставался открытым вопрос финансирования.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре 73% трамвайных вагонов, курсирующих ежедневно, находятся в изношенном состоянии.