Почему строительство экопарка на Талдыколе в Астане не началось этой весной

— Очень много проектов в городе реализовано по озеленению, в том числе «Грин Лайн», набережная со стороны Триатлон-парка, в сторону Ататюрка, в Уркере, Пригородном, в Коктале и так далее. По всему городу ведутся активные работы: проспект Абылай хана и другие. Просто в прошлом году бюджет, который был предусмотрен на озеленение и благоустройство, оказался недостаточным. Мы подсчитали и, с учетом мнения жителей районов, например, конкретно в том в Нуринском районе, в первую очередь необходимо было завершить «Грин Лайн». Этот проект был обещан очень давно — начиная от Хан-Шатыра почти до Айтматова. В следующем году он будет завершен. Основные работы по экопарку в Талдыколе будут на следующий год запланированы. Будем стараться его максимально завершить, основную часть, в следующем году. Но, может быть, какие-то переходящие вещи на 2027 год уйдут, — сказал Женис Касымбек на брифинге в СЦК.