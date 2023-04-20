Почему сохранилась норма о вице-президенте в Конституции РК, объяснил глава Минюста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Азамат Ескараев объяснил переходную норму о вице-президенте Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минюста, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, отметил, что в действующей структуре государственного управления Казахстана не имеется должности вице-президента.

«Упомянутая в пункте 2 статьи 94 Конституции должность вице-президента действовала в ранние годы независимости Республики Казахстан и была полностью упразднена Указом Президента Республики Казахстан от 22 февраля 1996 года. Указанная норма Конституции сохранилась в качестве переходных положений к Конституции», - пояснил Азамат Ескараев.

Вместе с тем, он не исключил, что данная норма может быть убрана.

«По мере развития законодательства будет рассмотрен данный вопрос. Я не исключаю, что, возможно, будет вопрос о целесообразности нахождения такой нормы в Конституции», - добавил Азамат Ескараев.