Почему реновация в Темиртау так и не стала реальностью

В Темиртау и поселке Актау с сентября 2022 года действует Программа реновации жилищного фонда. Документ утвержден, ответственный орган определен, механизмы описаны.

Однако за все это время проект так и не перешел в практическую плоскость — ни один инвестор не выразил готовности участвовать в обновлении жилых домов.

В акимате города эту ситуацию подтверждают.

— В соответствии с утвержденной Программой реновации жилищного фонда города Темиртау и поселка Актау от 15 сентября 2022 года, проводилась работа по привлечению инвесторов к реализации мероприятий, предусмотренных указанной Программой. Однако на текущий момент ни один из потенциальных инвесторов не выразил заинтересованности в участии в реализации Программы на территории города Темиртау, — сообщили в акимате.

Фото: акимат города Темиртау

Отсутствие инвесторов фактически блокирует запуск реновации. Использование бюджетных средств возможно лишь в строго ограниченных случаях — если ситуация официально признана чрезвычайной или дом получил статус аварийного. Иные основания законодательством не предусмотрены.

Как уточнили в акимате, сам факт износа здания или жалобы жильцов не дают права на финансирование из бюджета.

— Восстановление или капитальный ремонт жилых домов за счет бюджетных средств возможен исключительно в случаях, признанных чрезвычайными ситуациями в установленном законодательством порядке, — пояснили в городской администрации.

При этом факт наступления чрезвычайной ситуации устанавливается исключительно уполномоченными государственными органами. Аналогично и с признанием домов аварийными — процедура проводится в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РК, и требует официального заключения.

Фото: акимат города Темиртау

Ответственность за реализацию программы реновации возложена на отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Темиртау.

В его функции входят координация работ, оценка технического состояния домов и поиск инвесторов. Однако даже при наличии программы государственная позиция остается неизменной: содержание жилья — прежде всего, обязанность собственников.

— Следует учитывать, что содержание жилых домов, в том числе их надлежащее техническое состояние, находится в зоне ответственности самих собственников, — подчеркнули в акимате, ссылаясь на нормы Закона «О жилищных отношениях».

На практике это требование все чаще упирается в объективные сложности. Большинство домов в городе построены в середине и второй половине прошлого века, уровень износа высок, а у жильцов зачастую нет финансовых возможностей для проведения капитального ремонта. Низкая вовлеченность собственников в управление кондоминиумами лишь усугубляет ситуацию.

Фото: акимат города Темиртау

По состоянию на 2025 год в Темиртау и в поселке Актау насчитывается 1193 многоквартирных дома. Почти 800 из них были возведены в период с 1950 по 1979 годы. Современное жилье представлено единичными объектами.

При этом официально аварийными признаны лишь три дома, еще два отнесены к ветхим. Формально показатели выглядят умеренными, однако фактическое состояние жилого фонда вызывает куда больше вопросов.

Отдельный блок — обеспечение жильем социально уязвимых категорий. Как пояснили в акимате, данные вопросы находятся вне компетенции жилищной инспекции города. Постановка на учет и распределение жилья осуществляется через единую республиканскую электронную базу «Центр обеспечения жильем», оператором которой является Отбасы банк.

— В связи с вышеуказанным, вопросы постановки на учет нуждающихся в жилье, а также предоставление жилья не входят в компетенцию государственного учреждения «Отдел жилищнои инспекции города Темиртау», — отметили в акимате.

Фото: акимат города Темиртау

В итоге выбор у жителей остается ограниченным: привлекать инвестора, добиваться официального признания аварийности либо собирать средства на ремонт самостоятельно. Во всех остальных случаях реновация продолжает существовать лишь на бумаге.

Темиртау сегодня оказался в парадоксальной ситуации — город с утвержденной программой обновления жилья, но без реальных инструментов для ее запуска. И пока формальные требования законодательства оказываются сильнее человеческих потребностей, старые дома продолжают стареть вместе со своими жителями.

Как оказалось, такая же проблема и в Павлодаре. Там планируется снести более 40 ветхих домов. Однако для этого сначала местные власти должны найти инвесторов.