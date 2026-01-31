РУ
    Почему прямой рейс из Шымкента в Египет исчез из расписания

    Отсутствие рейса в Каир в актуальном расписании шымкентского аэропорта вызвало вопросы у пассажиров и обсуждение в соцсетях. Как выяснилось, маршрут относится к сезонным и выполняется авиакомпанией только в периоды устойчивого пассажирского спроса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Прямое авиасообщение по маршруту Шымкент — Каир было запущено летом прошлого года. Рейсы выполнялись дважды в неделю на самолетах Boeing 737-800 и Boeing 737 MAX 8. В тот же период в Шымкенте объявили об открытии сразу нескольких международных направлений — в Германию, Венгрию, Китай и Южную Корею.

    Однако уже осенью в соцсетях стали появляться сообщения о том, что направление в Египет «открыли и тут же закрыли».

    Авторы публикаций высказывали предположение, что аналогичная судьба может ожидать и европейские рейсы из Шымкента.

    В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог эти опасения назвали необоснованными.

    — Информация, распространяемая в социальных сетях о закрытии рейса авиакомпании SCAT Airlines по направлению Шымкент — Каир, не свидетельствует об отмене или сокращении других международных, в том числе европейских, направлений из Шымкента, — сообщили в ведомстве.

    В управлении пояснили, что направление в Египет изначально относилось к сезонным.

    — Рейсы выполняются в период устойчивого пассажирского спроса. При снижении загрузки воздушных судов полеты по сезонным направлениям временно приостанавливаются в рамках операционного планирования перевозчика. Это стандартная практика гражданской авиации, — пояснили в управлении пассажирского транспорта и автодорог.

    Информацию о возможной отмене других международных направлений в ведомстве опровергли.

    — Отмена или пересмотр других международных направлений из Шымкента в данное время не планируется, — уточнили в ведомстве.

    Специалисты напомнили, что авиасообщение формируется с учетом пассажиропотока, экономической целесообразности и решений самих авиакомпаний. Для туристических и дальнемагистральных направлений сезонность является обычным и прогнозируемым фактором.

    Ранее сообщалось, что Казахстан в ближайшее время планирует открыть и возобновить 15 международных авиамаршрутов, часть из которых будет выполняться из Шымкента. Кроме того, в этом году в аэропорту города, а также в Актау, Актобе и Атырау планируют внедрить систему Q-gate для ускорения паспортного контроля.

