Почему прямой рейс из Шымкента в Египет исчез из расписания

Прямое авиасообщение по маршруту Шымкент — Каир было запущено летом прошлого года. Рейсы выполнялись дважды в неделю на самолетах Boeing 737-800 и Boeing 737 MAX 8. В тот же период в Шымкенте объявили об открытии сразу нескольких международных направлений — в Германию, Венгрию, Китай и Южную Корею.

Однако уже осенью в соцсетях стали появляться сообщения о том, что направление в Египет «открыли и тут же закрыли».

Авторы публикаций высказывали предположение, что аналогичная судьба может ожидать и европейские рейсы из Шымкента.

В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог эти опасения назвали необоснованными.

— Информация, распространяемая в социальных сетях о закрытии рейса авиакомпании SCAT Airlines по направлению Шымкент — Каир, не свидетельствует об отмене или сокращении других международных, в том числе европейских, направлений из Шымкента, — сообщили в ведомстве.

В управлении пояснили, что направление в Египет изначально относилось к сезонным.

— Рейсы выполняются в период устойчивого пассажирского спроса. При снижении загрузки воздушных судов полеты по сезонным направлениям временно приостанавливаются в рамках операционного планирования перевозчика. Это стандартная практика гражданской авиации, — пояснили в управлении пассажирского транспорта и автодорог.

Информацию о возможной отмене других международных направлений в ведомстве опровергли.

— Отмена или пересмотр других международных направлений из Шымкента в данное время не планируется, — уточнили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что авиасообщение формируется с учетом пассажиропотока, экономической целесообразности и решений самих авиакомпаний. Для туристических и дальнемагистральных направлений сезонность является обычным и прогнозируемым фактором.

Ранее сообщалось, что Казахстан в ближайшее время планирует открыть и возобновить 15 международных авиамаршрутов, часть из которых будет выполняться из Шымкента. Кроме того, в этом году в аэропорту города, а также в Актау, Актобе и Атырау планируют внедрить систему Q-gate для ускорения паспортного контроля.