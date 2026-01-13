Почему программу автолизинга для физлиц приостановили в Казахстане, объяснили в Минпроме

По его словам, первая очередь автолизинга была запущена в рамках программы ForteLeasing сроком на три года под 15% годовых. Однако в ноябре прошлого года в законодательство были внесены изменения.

Сегодня инвесторы, представители машиностроительной отрасли и министерство в рамках трехстороннего соглашения разрабатывают регламенты лизинга. Необходимость доработки возникла после запуска первой очереди программы.

— Поступили предложения от Министерства национальной экономики, а также есть вопросы со стороны Министерства внутренних дел. В частности, автомобиль при лизинге остается оформленным на лизинговую компанию, и в случае нарушения ПДД штрафы выписываются владельцу транспортного средства, а не фактическому пользователю. Поскольку программа запускается впервые, подобных вопросов достаточно много, — пояснил Мухамед Андаков.

Он отметил, что после урегулирования всех нюансов условия автолизинга будут объявлены дополнительно.

Спикер также добавил, что будут сняты ограничения по маркам автомобилей, приобретаемых в лизинг.

— Лизинг будет доступен как для автомобилей, произведенных в Казахстане, так и для машин, ввезенных из-за рубежа. Что касается льготного автокредитования под 4%, в его револьверном обороте сейчас находится 80 млрд тенге. Еще 100 млрд тенге второго транша направлены на обновление парка общественного транспорта, на закупку автобусов, — сказал Андаков.

Напомним, с 1 декабря в Казахстане запустили автолизинг для граждан.