Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках льготного автокредитования действует две программы. Первая – продолжит программу автокредитования, а вторая будет направлена на обновление автобусных парков. Об этом заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-министра, программа автокредитования, начатая Банком развития Казахстана несколько лет назад, будет продолжена.

«Вы знаете, у нас есть две программы. Один из них разрабатывается Банком Развития Казахстана, а другой реализуется по направлению Фонда развития промышленности (за счет Минэкономики). Теперь будут внесены изменения в программу, реализуемую через Фонд развития промышленности. Средства будут направлены на обновление автобусного парка в регионах. А программа Банка Развития Казахстана останется без изменений», - сказал Ильяс Оспанов на пресс-конференции.

В связи с этим спикер пояснил, почему средства программы, реализуемой через упомянутый фонд, направляются на приобретение автобусов.

«В мае 2022 года выделено 100 млрд тенге в качестве льготного кредита на покупку автомобиля за счет средств «Оператора РОП». В настоящее время эти средства полностью использованы. Средняя сумма кредита составила около 7 млн ​​тенге. С этого года мы начали работу по совершенствованию программы. Проработаны различные вопросы. Собранные средства мы распределили между участниками программы через электронный портал в револьверном порядке. В частности, возникла проблема направления средств в другие сферы, помимо выделения кредитов на покупку автомобиля. То есть были подняты проблемы в направлении получения спецтехники, сельхозтехники, а также автобусов. Когда представители министерства посещают регионы, жители часто говорят о нехватке автобусов», - добавил И. Оспанов.

По его словам, при наличии в стране 10 525 автобусов степень их износа достигла порядка 46 процентов.

«В связи с этим отмечается, что половина автобусов не соответствует требованиям. В частности, прорабатывается предложение направить средства «Оператор РОП» на автобусы. В связи с этим мы провели обсуждения с акиматами. Они подали заявки на 2000 автобусов», - отметил вице-министр.

По его словам, в стране есть 6 заводов по производству автобусов.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что в рамках программы льготного автокредитования будут приобретаться пассажирские автобусы.