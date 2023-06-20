Пассажирские автобусы будут приобретаться в Казахстане по программе льготного автокредитования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что в рамках программы льготного автокредитования будут приобретаться пассажирские автобусы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новое направление, которое мы рассматриваем в рамках обновления всей программы - кредитование автобусов вместо автокредитования. Мы посетили несколько регионов. Были в Талдыкоргане, Уральске. По всему Казахстану 10 525 автобусов. Их износ составляет 45%. К примеру, в Костанае изношено 90% общественного транспорта. В Уральске и Талдыкоргане 70% автобусов», – сказал Марат Карабаев, отвечая на вопросы журналистов в Акорде.

По его словам, была проведена экспертиза эффективности кредитования легкового транспорта и автобусов.

«Например, в автобусы ежедневно садятся 9 млн 300 тысяч человек. Поэтому средства планируется направить на покупку автобусов. Автобусы будут производиться в нашей стране», - добавил Марат Карабаев.