Почему приостановлена выдача земельных участков под ИЖС в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На сессии городского маслихата аким Актобе Асхат Шахаров рассказал, почему в областном центре приостановлена выдача земельных участков под ИЖС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Асхата Шахарова для новых участков под ИЖС необходимо строительство инфраструктуры. Так ранее на обеспечение газом и электричеством только двух тысяч участков в Бауырластар-5 было направлено 4,5 миллиарда тенге из республиканского бюджета.

«На следующий год планируем полностью решить вопрос по инфраструктуре. Республиканский бюджет нас поддерживает, во время недавнего визита Премьер-Министра были озвучены эти проекты, в плане финансирования они одобрены Правительством. По проведению инфраструктуры у нас разработаны проекты на 30 миллиардов тенге, пока не справимся с этим объемом, выделение земельных участков приостановлено. В том же Бауырластар-5 на двух тысячах участках будут проживать не более десяти тысяч человек», - сказа А. Шахаров.

На сессии депутаты также распределили целевые трансферты в 1,3 млрд тенге, поступившие из областного бюджета.

Как пояснила руководитель горотдела экономики и финансов Алмагуль Уристемова, большая часть поступивших средств будет направлена на социальные вопросы. Отдел занятости и социальных программ получит средства на оплату услуг индивидуальных помощников и специалистов жестового языка, приобретение гигиенических и сурдотехнических средств, санаторно-курортное лечение лиц с инвалидностью и другие цели.

Также выделены средства на благоустройство областного центра. Так выделено финансирование на освещение улиц, завершение строительства сетей водоснабжения в селах и жилых массивах Курайли, Курашасай, Заречный-2, Сая и Магаджан. Электролинию проведут в Акжар плюс, Курайли, Рауан, Акшат-2 и Жанаауыл, газификации подлежат поселки Жанаконыс-3 и Акшат-3.