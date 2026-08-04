Почему после татуировки и пирсинга нельзя сразу стать донором крови

В Казахстане каждый гражданин, желающий стать донором крови, проходит медицинское обследование. В зависимости от его результатов некоторым гражданам сразу запрещают сдавать кровь, другим разрешают стать донором только через некоторое время. Об этом сообщил Научно-производственный центр трансфузиологии в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Противопоказания для донорства делятся на две группы: абсолютные и временные.

— К абсолютным противопоказаниям относятся наличие ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, сифилиса, активного туберкулеза, злокачественных опухолей, заболеваний системы кровообращения, тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней, — сказала руководитель отдела по связям и сотрудничеству с общественностью Центра Алма Демеуова.

В некоторых случаях гражданин не может сразу стать донором. Врачи предлагают таким людям отложить сдачу крови до восстановления их здоровья или до истечения определенного срока.

— Например, если человек болеет острой респираторной инфекцией, принимает антибиотики, недавно был вакцинирован, прооперирован, если женщина беременна или находится в периоде восстановления после родов, или сделана татуировка, пирсинг, то временно он не может быть донором крови, — сказал А. Демеуова.

По ее словам, эти требования направлены не только на сохранение здоровья донора, но и для обеспечения безопасности пациентов, которым будет переливаться кровь.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние 10 лет зарегистрировались более 140 тысяч регулярных доноров.