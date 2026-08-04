Более 140 тысяч регулярных доноров крови насчитывается в Казахстане

В Казахстане за последние десять лет зарегистрировано более 140 тысяч регулярных доноров крови. По словам специалистов, именно эти граждане играют важную роль в пополнении безопасного запаса крови в стране. Об этом стало известно из ответа Научно-производственного центра трансфузиологии на официальный запрос агентства Kazinform.

По данным руководителя отдела по связям с общественностью центра Алмы Демеуовой, в период с 2016 года по июнь 2026 года в стране впервые стали донорами 684 474 человека. За это же время было зарегистрировано 140 350 регулярных доноров.

— Традиционные доноры — это граждане, которые в течение последних 12 месяцев три и более раза сдали кровь или ее компоненты. Именно доноры этой категории обеспечивают стабильность службы крови и вносят важный вклад в непрерывное покрытие потребностей пациентов, — отметила она.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По ее словам, одной из главных задач центров крови является привлечение первичных доноров в ряды регулярных.

— Для этого центры крови устанавливают постоянную связь с гражданами, призывают их повторно стать донорами, проводят информационные акции и пропагандируют культуру безвозмездного донорства, — сообщила руководитель отдела.

По словам специалиста, увеличение числа первичных и регулярных доноров позволяет сформировать безопасный запас крови в стране и бесперебойно обеспечивать медицинские организации ее компонентами.

Напомним, в Казахстане официально учредили новую ведомственную награду для доноров крови «Құрметті донор» — «Почетный донор».