Почему после 100-процентного обеспечения водой в ВКО остаются проблемные села

В Восточном Казахстане официально добились стопроцентного доступа населения к питьевой воде. Но, как ни парадоксально, на практике это еще не значит, что вода уже есть в каждом доме и идет без перебоев. Почему после выполнения поручения Президента проблема с водой в регионе не исчезла, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Стопроцентный доступ — что это означает на самом деле?

Еще несколько лет назад главной задачей для Восточного Казахстана было довести централизованное водоснабжение до каждого населенного пункта. Именно этот показатель долгое время оставался одним из ключевых при оценке развития коммунальной инфраструктуры. По итогам прошлого года регион стал одним из первых в стране, где удалось выполнить поручение Президента и обеспечить стопроцентный доступ населения к питьевой воде. Для этого завершили восемь крупных проектов почти на 13 млрд тенге. Благодаря новым сетям вода появилась в селах Отрадное, Бозанбай, Асубулак, Большая речка, Березовка, в районных центрах Катон-Карагай и Улкен Нарын, а также микрорайоне Комсомольский в Усть-Каменогорске.

Только вот сам сама формулировка «доступ к питьевой воде» вовсе не означает, что сегодня вода бесперебойно течет из каждого крана. На деле до населенного пункта построена необходимая инфраструктура и водопроводные сети доведены до границ земельных участков. Но это еще не гарантирует, что вода уже заведена в каждый дом, а сама система работает безаварийно.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— По итогам 2025 года наша область имеет стопроцентный доступ к услугам водоснабжения. Но при строительстве или реконструкции водопроводные сети подводятся только до границ участков. Дальнейшее подключение дома жители выполняют уже самостоятельно. Поэтому сейчас во многих населенных пунктах продолжается работа именно по подключению абонентов, — объясняет заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Рауан Турусбек.

Впрочем, это лишь одна сторона вопроса. Гораздо серьезнее оказалась другая проблема. В нескольких населенных пунктах области новые водопроводы, построенные всего несколько лет назад, уже пришлось ремонтировать практически заново. Где-то причиной стали технические просчеты при проектировании, где-то — некачественное строительство, а в отдельных случаях нарушения оказались настолько серьезными, что закончились уголовными делами и реальными сроками для ответственных лиц.

Именно поэтому после достижения символического рубежа в 100 процентов работа над системой водоснабжения в регионе фактически только переходит в новую стадию. Теперь главный показатель — уже не километры построенных сетей, а то, насколько надежно они работают.

Самарский район: пять лет ожидания и уголовные разбирательства

Пожалуй, наиболее показательная история произошла именно в Самарском районе. Здесь сразу три села — Аккала, Кулынжон и Кокжыра — должны были обеспечить централизованным водоснабжением еще в 2021–2022 годах. Однако вместо воды жители получили годы ожидания, судебные разбирательства и уголовные дела.

— Мы начали обустраивать ванны, санузлы в домах. Ждали, что вода с крана совсем скоро станет частью нашего быта. Но этого пока так и не произошло, хотя прошло уже больше 5 лет. Так и носим воду с колонок, — возмущаются жители Кулынжона.

Стоит отметить, что эти водопроводы строили еще тогда, когда заказчиком выступал акимат Кокпектинского района. После разделения Восточно-Казахстанской и Абайской областей объекты вместе со всеми проблемами перешли уже вновь созданному Самарскому району. Как выяснилось позже, работы были выполнены с грубыми нарушениями.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— Данные проекты были сделаны некачественно. Более того, оказалось, что бывший руководитель профильного отдела подписывал фиктивные акты о несуществующих сетях, то есть объемы работ на самом деле не выполнялись. В итоге были возбуждены уголовные дела. К ответственности привлекли как заказчика — тогда это был отдел строительства Кокпектинского района, так и подрядную организацию, — рассказал заместитель акима района Самар Мурат Байжуменов.

Некоторые чиновники и подрядчики, включая заместителя акима, получили реальные сроки за коррупцию. Но пока шла передача объектов после разделения областей, время было упущено. Только в 2025 году удалось добиться финансирования и приступить к восстановлению этих водопроводов.

— После инженерного обследования специалисты фактически заново определили объем необходимых работ. На восстановление трех объектов из областного бюджета выделили в 2025 году более 309 млн тенге. Работы разделили на три отдельных лота, — отмечает Рауан Турусбек.

Осенью прошлого года ремонт завершили. Однако сразу запускать систему не стали. Объекты законсервировали до весны, чтобы не проводить подключение в зимний период.

Теперь история наконец выходит на финишную прямую. По словам заместителя акима Самарского района Мурата Байжуменова, уже на следующей неделе планируется запуск водозабора в Аккале. Затем воду начнут подавать в Кулынжоне и Кокжыре.

— В прошлом году мы провели обследование, составили дефектные ведомости, область выделила финансирование. Работы завершили в октябре, но люди уже не стали заводить воду в дома перед зимой. Сейчас запускаем систему поэтапно. Для социально уязвимых семей подводку к домам выполняют за счет бюджета, — уточнил Мурат Байжуменов.

Формально сегодня эти три села уже входят в статистику населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением. Но для жителей важен не акт выполненных работ, а вода в доме. Поэтому главный вопрос сейчас — насколько быстро акимат сможет организовать подключение абонентов и объяснить людям, как именно пройти последний участок от границы участка до дома.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Когда новый водозабор упирается в старые трубы: почему Самарское ждет воду уже восемь лет

Если история трех сел Самарского района стала примером некачественного строительства, то районный центр — село Самарское — столкнулся уже с другой проблемой. Здесь водопровод проложили, водозабор тоже построили. Но между ними неожиданно оказалось слабое звено, из-за которого вся система до сих пор не может заработать в полную силу.

Для местных жителей перебои с водой давно стали привычной частью жизни.

Старый водопровод, построенный еще в 1950-х годах, практически полностью выработал свой ресурс. На отдельных улицах воду подают по графику, а летом из-за полива огородов давление падает настолько, что до некоторых домов она просто не доходит.

— В шесть часов приходим с работы, вот до половины одиннадцатого вода бежит. Ночью воды нет. У соседей зимой постоянно перемерзает водопровод, тогда вообще остаемся без воды. Ни постираться, ничего невозможно. Летом вот многие мужчины работают на полях, приезжают поздно, а помыться уже сложно — в 23.00 воду отключают. Так и мучаемся уже годами, — делится жительница села Самарское Надежда Мельникова.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

При этом новый водопровод здесь начали строить еще в 2018 году. За восемь лет на строительство сетей и водозаборных сооружений направили свыше двух миллиардов тенге.

Казалось бы, проблема должна была исчезнуть. Но произошло обратное — порывов стало больше. И тут нет вины подрядчиков, как в предыдущем случае. Дело — в несостыковках.

— Водоснабжение села Самарское реализовывалось, как ни странно, сразу по двум отдельным проектам. Один предусматривал строительство новых сетей, второй — реконструкцию водозаборных сооружений. И вот между ними, как оказалось, не было необходимой синхронизации, — объясняет причины долгостроя аким района Самар Серик Женисов.

Когда оба объекта начали соединять, выяснилось, что между новым водозабором и новыми сетями остался трехкилометровый участок старого магистрального водопровода, который никто не предусмотрел заменить. Именно он сегодня стал главным препятствием.

— Начали подавать воду с нового водозабора, но старые три километра магистральной сети не выдержали давления. Пошли порывы по всей системе. Поэтому в прошлом году воду мы так и не дали. А в этом году приняли решение временно использовать старый водозабор. У него меньше мощность, он не разрывает трубы. Параллельно сейчас специальная организация уже разрабатывает проект замены этого участка магистрали, — говорит заместитель акима Самарского района Мурат Байжуменов.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Сейчас в Самарском идет опрессовка новой системы. По словам заместителя акима района, ее начали около полутора недель назад, и потребуется еще примерно десять дней. Работы проводят в ночное время, чтобы не оставлять население без воды днем. Но процесс сложный. Новую систему нужно заполнить большим объемом воды и проверить, выдержит ли она давление. Летом ситуация осложняется еще и поливным сезоном. Расход воды резко растет — люди поливают огороды, и до некоторых улиц вода просто не доходит.

В обычном режиме в селе воду подают с пяти утра до одиннадцати вечера, зимой — с семи утра. Но при авариях и испытаниях график меняется. Потому что медлить уже нельзя. Действующие, старые сети в Самарском уже фактически исчерпали ресурс. По словам местных специалистов, они не просто засоряются — трубы рассыпаются, металл сгнил, сварке не подлежит. Поэтому даже запуск нового водозабора не решит проблему полностью, если не заменить слабые участки магистрали.

По сути, Самарское стало примером того, что даже качественно выполненный строительный проект может оказаться бесполезным, если при его реализации не учитывать существующую инженерную инфраструктуру. Иногда именно несколько километров старых труб способны отсрочить запуск объекта стоимостью более двух миллиардов тенге на годы.

Белоусовка: водопровод за два миллиарда, который так и не стал надежным

Если Самарский район показывает, к чему приводит некачественное проектирование и коррупция, то поселок Белоусовка в Глубоковском районе стал примером другой проблемы — когда дорогостоящий объект официально введен в эксплуатацию, но спустя несколько лет его приходится переделывать заново. Реконструкция местного водопровода продолжалась почти восемь лет — с 2014 по 2019 год. За это время здесь проложили около 120 километров новых сетей, построили насосные станции, а стоимость проекта превысила два миллиарда тенге. Казалось, вопрос с питьевой водой для поселка закрыт на десятилетия вперед.

Но вскоре после запуска выяснилось, что новая система работает с постоянными сбоями. Порывы происходили настолько часто, что жители уже привыкли держать дома запас воды в ведрах, канистрах и больших емкостях.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— Вот ведра стоят, баклажки… Утром вода заканчивается — сразу начинаем набирать, потому что бывает, что отключают и на весь день. Так и жили все это время, — делится жительница поселка Белоусовка Валентина Могилева.

Другие жители говорят, что за все эти годы просто перестали рассчитывать на бесперебойное водоснабжение. Особенно остро проблема отражалась на работе социальных объектов. Председатель общественного совета поселка Виктор Леонтьев несколько лет вел собственную статистику и утверждает, что только его дети за один учебный год пропустили больше месяца занятий именно из-за отсутствия воды.

— Я специально подсчитывал. Только мои дети среднего звена пропустили 42 учебных дня. Занятия отменяли именно потому, что в школе не было воды, — рассказал он.

В областном управлении энергетики и ЖКХ сегодня признают, проблема Белоусовки носила системный характер. Только за прошлый год там зарегистрировали около 160 порывов водопроводной сети. Причиной специалисты называют некачественное строительство, а также использование материалов, которые не выдержали эксплуатации.

— Объект реализовывался с 2014 по 2019 год. После ввода в эксплуатацию практически каждый год фиксировались многочисленные порывы. Мы совместно с акиматом Глубоковского района провели обследование, разделили всю систему на участки по степени аварийности и прошлым летом начали поэтапное восстановление наиболее проблемных зон, — рассказал заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ВКО Рауан Турусбек.

Всего на ремонт потребовалось 388 млн тенге. Первым делом специалисты занялись участками, от которых зависело водоснабжение большей части поселка. Это магистраль между насосной станцией и резервуаром чистой воды, а также сети микрорайона Гребенюшка, где людям в отдельные периоды даже приходилось организовывать подвоз питьевой воды. Работы начали еще в прошлом году и продолжают сейчас. Но полностью завершить восстановление системы пока не удалось. Остальные наиболее проблемные участки планируют ремонтировать поэтапно.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Главный же вопрос жителей — будет ли очередная модернизация окончательной. Потому что они уже видели масштабный проект, новые трубы, насосные станции и акты приемки. Но вода от этого не стала стабильной. Именно поэтому история Белоусовки — яркий пример того, что сам по себе ввод объекта в эксплуатацию еще не означает завершения проблемы. Иногда настоящие испытания для коммунальной инфраструктуры начинаются уже после того, как строители покидают площадку.

От строительства — к модернизации: что будет с водоснабжением дальше

Еще несколько лет назад главной задачей региона было обеспечить водой населенные пункты, где централизованного водоснабжения никогда не было. Именно поэтому основные средства направлялись на строительство новых сетей и водозаборных сооружений.

Сегодня ситуация изменилась. Практически все жители области получили доступ к централизованному водоснабжению, и теперь перед коммунальными службами стоит уже другая задача — сохранить работоспособность построенной инфраструктуры и заменить сети, которые десятилетиями работали без капитального ремонта. Именно поэтому в ближайшие годы акцент смещается с нового строительства на реконструкцию и модернизацию. По словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ ВКО Рауана Турусбека, сегодня износ водопроводных сетей в регионе составляет порядка 44 процентов.

— По итогам пересчета совместно с коммунальными организациями износ водопроводных сетей составляет около 44 процентов. В текущем году на 16 проектов реконструкции выделено 6,5 миллиарда тенге. По итогам года планируется завершить девять проектов по водопроводным сетям, — отметил он.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

При этом возможностей бюджета стало заметно меньше. Если в 2025 году на развитие систем водоснабжения и водоотведения было направлено около 18 млрд тенге, то в нынешнем году финансирование сократилось почти втрое — до 6,5 млрд. Это означает, что выбирать объекты для ремонта теперь приходится значительно тщательнее. В первую очередь средства направляют туда, где изношенные сети уже влияют на качество жизни людей. В этом году работы продолжаются в Усть-Каменогорске, районе Алтай, Шемонаихинском, Уланском, Курчумском и Маркакольском районах. По итогам года планируется реконструировать около 300 километров сетей.

При этом специалисты признают, что полностью решить проблему только за счет бюджета уже невозможно. Именно поэтому большие надежды сегодня связывают с Национальным проектом по модернизации энергетического и коммунального секторов. В отличие от прежних государственных программ, он позволяет участвовать в обновлении инфраструктуры не только государству, но и предприятиям, которые непосредственно эксплуатируют коммунальные сети — водоканалам и другим субъектам естественных монополий. В Казахстане уже приступили к практической реализации нацпроекта.

— Национальный проект предусматривает возможность реализации проектов водоснабжения и водоотведения совместно с субъектами естественных монополий. После подачи заявки проект проходит согласование на единой электронной платформе с техническим оператором, профильным министерством, тарифным регулятором и финансовым оператором. Это дополнительный механизм, которым сегодня необходимо пользоваться, — пояснил Рауан Турусбек.

Фактически речь идет уже о новой модели развития коммунальной инфраструктуры. Если раньше государство в основном строило новые объекты, то теперь основная задача — обеспечить их долгосрочную и бесперебойную работу.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Главный урок: построить мало, нужно заставить работать

История с водоснабжением Восточного Казахстана наглядно показывает, что строительство водопровода — еще не финал большой работы. Можно проложить сотни километров новых сетей, выполнить государственную программу и отчитаться о стопроцентном доступе к питьевой воде. Но если проект выполнен с нарушениями, подрядчик сэкономил на материалах, а разные этапы строительства не были увязаны между собой, жители все равно будут жить по графику подачи воды, запасать ее в канистрах и ждать очередного ремонта.

Самарский район и Белоусовка — лишь самые заметные примеры этой проблемы. За каждым из них стоят разные причины. Где-то уголовные дела и коррупция, где-то просчеты проектировщиков, где-то изношенная инфраструктура, которую десятилетиями откладывали «на потом». Но итог всегда одинаковый — за ошибки приходится платить дважды. Сначала — за строительство, затем — за восстановление.

Именно поэтому сегодня для Восточного Казахстана главным показателем становится уже не количество построенных километров водопровода. Настоящий критерий эффективности — чтобы спустя пять, десять и двадцать лет после сдачи объекта людям не приходилось снова ждать воду в своих домах. И стопроцентный доступ к воде — важный, но не финальный результат.

Для жителей настоящая точка в этой истории наступит не тогда, когда объект появится в отчете, а когда утром можно будет открыть кран и не думать, успеешь ли набрать воду в ведро до очередного отключения.

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