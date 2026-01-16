Почему не уменьшается число бродячих собак в Акмолинской области

В последнее время акмолинские соцсети заполонили ролики со стаями бродячих собак, которые пугаю пугают жителей региона. Как пояснили в управлении ветеринарии Акмолинской области, в начале года традиционно возникает пауза в работе по отлову и стерилизации животных. Причина кроется в конкурсных процедурах.

По словам главного специалиста управления ветеринарии Акмолинской области Аскера Каиржанова, конкурсы на оказание услуг по отлову, стерилизации и чипированию бродячих животных в прошлом году прошли еще в феврале–марте. По их итогам в регионе работали девять поставщиков услуг, которые полностью освоили выделенный объем средств до конца года.

— Дополнительного финансирования не было, бюджет небольшой. Сейчас идет период конкурсных процедур. Пока определятся поставщики, будут заключены договоры, отлов временно приостановлен. Такая ситуация у нас каждый год до 15 февраля, — пояснил Аскер Каиржанов.

При этом, как отмечает специалист, рост жалоб напрямую связан с увеличением числа укусов. Однако радикальные меры законом запрещены.

— Население возмущается, потому что укусы фиксируются по всей области. Но мы не можем ликвидировать всех собак. Это запрещено законом «Об ответственном обращении с животными» от 2021 года. Работает только программа ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания. Умерщвление допускается лишь в случае реальной угрозы жизни людей или животных и по заявлению, но таких фактов немного, — отметил Аскер Каиржанов.

Ситуацию осложняет и переполненность приютов. По данным управления ветеринарии, действующий в Кокшетау приют сейчас заполнен. Вместе с тем, в 2026 году планируется выделение дополнительного финансирования на строительство новых приютов. Уже определены земельные участки. В частности, в селе Коянды под Астаной выделено пять гектаров, рассчитанных на содержание до пяти тысяч собак. Аналогичные меры готовятся и в крупных городах области.

Особое внимание специалисты обращают на миграцию животных. В Кокшетау, по словам ветеринаров, наблюдается активное перемещение собак, а зимой у них начинается сезон, из-за чего животные чаще сбиваются в стаи.

Отдельной проблемой остаются самовыгул и безответственное отношение владельцев. Многие жители частного сектора и дачники выпускают собак на улицу, нарушая правила содержания.

— По нормам, животные должны находиться дома, в вольере или на привязи. Но большинство собак гуляет без ошейников и намордников. Ответственность граждан практически на нуле. Владельцы обязаны регистрировать своих питомцев, сейчас этим занимаются частные клиники, но многие отказываются, в том числе по финансовым причинам. В итоге — животные бесконтрольно размножаются, — подчеркнул специалист.

Свое мнение о проблеме высказали и зооволонтеры. Общественное объединение по защите животных «Шанс на спасение» также участвовало в реализации программы ОСВВ. По их оценке, полноценно программа начала работать в регионе лишь в прошлом году, но для видимого эффекта требуется время. По мнению волонтера ОО ЗЖ «Шанс на спасение» Ангелины Мелетенко, за один год невозможно кардинально изменить ситуацию.

— Почему не заметно на улицах города уменьшения животных? Потому что для того, чтобы это стало заметно, нужно чтобы как минимум программа работала 2-3 года. За один год 536 особей на город Кокшетау — это очень мало. Но благодаря тому, что мы простерилизовали 536 особей, из которых больше половины были самки и почти каждая из них была беременна, как минимум, приплода в этом году уже вот от этих самок нет. А ведь у каждой было по 8-9 щенков, — поделилась Ангелина.

При этом, по словам волонтеров, стерилизация и биркование — лишь часть проблемы. Ключевым моментом остается работа с населением.

— Только 20–30 процентов бездомных собак рождены на улице. Остальные — это самовыгул и животные, оставленные после сноса частных домов. Среди них много породистых: алабаи, хаски, овчарки. Люди переезжают в квартиры и просто выбрасывают питомцев, — отмечает волонтер.

Дополнительную сложность создает отсутствие чипирования. Даже при наличии штрафов доказать принадлежность животного конкретному хозяину сложно.

— Многие даже не знают, что за самовыгул предусмотрены штрафы — около 34,5 тысячи тенге, даже если собака просто убежала. Но без чипа установить владельца практически невозможно. Плюс у нас нет культуры стерилизации: щенков от родивших их своей собаки выбрасывают. Соглашусь: процедура достаточно дорогая. К примеру, стерилизация алабая может стоить до 90 тысяч тенге, что сопоставимо с минимальной зарплатой. Поэтому необходимо предусмотреть какие-то льготные программы, — считает Ангелина.

И ветеринары, и волонтеры сходятся во мнении: пока люди продолжают относиться к животным как к временной вещи, ситуация не изменится.

Напомним, ранее сообщалось о росте количества укушенных животными акмолинцев. Так, за 2025 год в регионе произошел рост регистрации обращений граждан с укусами животных по сравнению с аналогичным периодом 2024 года почти на 22%. А уже с начала января 2026 года укушенными оказались 44 акмолинца.