Количество укушенных животными растет в Акмолинской области

Эпидемиологическую ситуацию по укусам прокомментировал главный государственный санитарный врач Акмолинской области Серик Омарханов.

Так, за 12 месяцев 2025 года, по данным ДСЭК Акмолинской области, в регионе наблюдается рост регистрации обращений граждан с укусами животных по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 544 случая, или на 21,9%. Всего за 12 месяцев к медикам обратился 2481 человек.

— Основная доля обращений приходится на город Кокшетау — 24,1% от общего числа. Так, за 12 месяцев 2025 года по городу Кокшетау зарегистрировано 600 случаев обращений, из них среди детей и подростков — 194 случаев (32,3%), — поделился Серик Омарханов.

Из числа обратившихся получил назначение на вакцинацию 2481 человек, привиты 2472 человека, или 99,6%, в том числе антирабическую вакцину получили 1639 человек, или 66,3%, иммуноглобулин и антирабическую вакцину — 833, или 33,7%.

При этом 963 обратившихся — сельские жители. Наибольший процент обратившихся в 2025 году приходится на возраст 6-14 лет — 673 человека (27,1%).

С начала января 2026 года в регионе уже зарегистрировано 44 обращения с укусами.

— 59% укусов приходится на собак, 38,6% — на кошек. Основная доля обращений из города Кокшетау — 12 случаев, или 27,2% от общего числа. Из них четыре случая зарегистрировано среди детей и подростков и восемь — среди взрослого населения, — добавил главный госсанврач региона.

Наибольший процент обратившихся приходится на лиц старше 46 лет — 14 случаев, на детей 6-14 лет — 12 случаев. Среди молодежи 18-25 лет зарегистрировано пять обращений, людей в возрасте 36-40 лет — четыре, 0-5 лет — три, 15-17 лет — два, 26-30 лет — два, 31-35 лет и 41-45 лет — по одному.

