Количество укушенных животными растет в Акмолинской области
С начала января 2026 года в регионе уже зарегистрировано 44 обращения людей, укушенных животными, передает корреспондент агентства Kazinform.
Эпидемиологическую ситуацию по укусам прокомментировал главный государственный санитарный врач Акмолинской области Серик Омарханов.
Так, за 12 месяцев 2025 года, по данным ДСЭК Акмолинской области, в регионе наблюдается рост регистрации обращений граждан с укусами животных по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 544 случая, или на 21,9%. Всего за 12 месяцев к медикам обратился 2481 человек.
— Основная доля обращений приходится на город Кокшетау — 24,1% от общего числа. Так, за 12 месяцев 2025 года по городу Кокшетау зарегистрировано 600 случаев обращений, из них среди детей и подростков — 194 случаев (32,3%), — поделился Серик Омарханов.
Из числа обратившихся получил назначение на вакцинацию 2481 человек, привиты 2472 человека, или 99,6%, в том числе антирабическую вакцину получили 1639 человек, или 66,3%, иммуноглобулин и антирабическую вакцину — 833, или 33,7%.
При этом 963 обратившихся — сельские жители. Наибольший процент обратившихся в 2025 году приходится на возраст 6-14 лет — 673 человека (27,1%).
С начала января 2026 года в регионе уже зарегистрировано 44 обращения с укусами.
— 59% укусов приходится на собак, 38,6% — на кошек. Основная доля обращений из города Кокшетау — 12 случаев, или 27,2% от общего числа. Из них четыре случая зарегистрировано среди детей и подростков и восемь — среди взрослого населения, — добавил главный госсанврач региона.
Наибольший процент обратившихся приходится на лиц старше 46 лет — 14 случаев, на детей 6-14 лет — 12 случаев. Среди молодежи 18-25 лет зарегистрировано пять обращений, людей в возрасте 36-40 лет — четыре, 0-5 лет — три, 15-17 лет — два, 26-30 лет — два, 31-35 лет и 41-45 лет — по одному.
