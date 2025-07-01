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    20:37, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Почему нет мужской сборной Узбекистана на этапе Кубка мира по боксу в Астане

    Президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип прокомментировал отсутствие мужской сборной Узбекистана на этапе Кубка мира по боксу, проходящем в Астане. Об этом передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    бокс
    Фото: Instagram/boxingkazakhstan

    - У нас очень хорошие отношения как между боксёрами, так и между представителями федераций. Большое уважение друг к другу. У каждой сборной есть свой календарный план, который они составляют в начале года. Перед чемпионатом мира в их планы не входило участие в данном турнире — как и мы, например, не участвовали в этапах в Бразилии и Польше. Прошу не искать здесь политических моментов или подвохов. Это чисто календарный план, такая тактика, — подчеркнул Шахмурат Муталип.

    Между тем, казахстанские боксёры продолжают успешно выступать на домашнем этапе Кубка мира. Представительница женской сборной Анель Сакыш начала турнир с победы в весовой категории до 54 кг. Соперницей казахстанки стала Татьяна Обермайер из Германии — по ходу боя А. Сакыш несколько раз отправляла её в нокдаун. Ранее успешно выступила Назым Кызайбай (до 48 кг), победившая Диллон Приянку из Канады.

    Этап Кубка мира в Астане под эгидой Word Boxing открылся сегодня. Финальные бои ожидаются 6 июля. Более 300 боксеров, представляющие 31 страну выступят в 10 весовых категориях.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Узбекистан Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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