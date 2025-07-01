Почему нет мужской сборной Узбекистана на этапе Кубка мира по боксу в Астане

- У нас очень хорошие отношения как между боксёрами, так и между представителями федераций. Большое уважение друг к другу. У каждой сборной есть свой календарный план, который они составляют в начале года. Перед чемпионатом мира в их планы не входило участие в данном турнире — как и мы, например, не участвовали в этапах в Бразилии и Польше. Прошу не искать здесь политических моментов или подвохов. Это чисто календарный план, такая тактика, — подчеркнул Шахмурат Муталип.

Между тем, казахстанские боксёры продолжают успешно выступать на домашнем этапе Кубка мира. Представительница женской сборной Анель Сакыш начала турнир с победы в весовой категории до 54 кг. Соперницей казахстанки стала Татьяна Обермайер из Германии — по ходу боя А. Сакыш несколько раз отправляла её в нокдаун. Ранее успешно выступила Назым Кызайбай (до 48 кг), победившая Диллон Приянку из Канады.

Этап Кубка мира в Астане под эгидой Word Boxing открылся сегодня. Финальные бои ожидаются 6 июля. Более 300 боксеров, представляющие 31 страну выступят в 10 весовых категориях.