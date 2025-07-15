Почему нельзя купаться в городских фонтанах, рассказали спасатели

— Велики риски механических травм, ведь неровные поверхности, струи воды, декоративные элементы могут стать причиной падений и травм из-за установленных в них трубопроводов и насосов. Фонтаны часто оснащены подсветкой и другими электрическими компонентами, что создает риск поражения током. Поэтому на всех фонтанах установлены таблички, запрещающие купание, — говорят спасатели.

Фонтаны — элементы благоустройства города. Они предназначены для увлажнения воздуха и декоративных целей и не оборудованы системами фильтрации и очистки воды.

— Они размещаются в общественных местах и процесс естественного загрязнения воды происходит довольно быстро: в чашу фонтана попадает мусор, листья, пыль, насекомые. В них могут купаться бездомные животные и птицы, которые являются переносчиками различных инфекций. Вода является идеальной средой для вирусов и бактерий, а высокая температура воздуха способствует быстрому размножению микроорганизмов. В фонтанах не только нельзя купаться, но и не стоит мыть в них руки или фрукты, делать это нужно исключительно в питьевой воде в специально предназначенных местах, — предупредил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев.

Лабораторные исследования подтверждают, что в такой воде могут находиться патогенные микроорганизмы — возбудители острых кишечных инфекций, такие как энтеро- и ротавирусы, кишечная палочка, сальмонеллы и шигеллы (возбудители дизентерии). Особенно стоит опасаться вируса гепатита А, который поражает печень и может вызвать серьезные нарушения ее функций.