Почему некачественно строят школы в рамках нацпроекта, объяснил сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенатор Жанболат Жоргенбаев озвучил проблемы компаний при участии в закупках строительных и проектных работ Национального проекта «Жайлы Мектеп», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Нацпроекту, до конца 2025 года по всей стране планируется построить 401 новую школу на 2,6 трлн тенге. При этом, представители местного среднего предпринимательства, принимающие участие в конкурсе отмечают, что в их адрес предъявляются необоснованные нарекания, а требования в тендерной документации нацелены лишь на крупный бизнес», - сказал Жанболат Жоргенбаев в своем депзапросе на заседании Сената.

По его словам, в соответствии с требованиями, конкурсная комиссия предоставляет условную скидку потенциальным поставщикам оплачивавшим не менее 500 миллионов тенге налога ежегодно в течение последних 5 лет.

«Согласно информации официального интернет-ресурса kgd.gov.kz, оказалось, что по всей стране есть только 4-5 субъектов предпринимательства которые соответствуют таким требованиям. Следовательно, данные требования приводят к монополизации Национального проекта «в пользу отдельных субъектов, и сокращают круг «потенциальных поставщиков», которые имеют намерения участвовать в проекте», - отметил сенатор.

Между тем, подчеркнул, Ж. Жоргенбаев, на практике подавляющее большинство крупных «компаний-победителей» привлекают представителей малого и среднего бизнеса на субподрядные работы для выполнения основного объема работ, но уже на гораздо меньшую сумму. В результате – низкое качество работ и риски срыва сроков строительства.

«Прошу Правительство не допускать монополизацию закупок строительно-проектных работ в рамках Национального проекта «Жайлы Мектеп», устранить существующие препятствия в вопросах закупа для среднего бизнеса; ввести критерии географической привязки «потенциального поставщика» к определенной административно-территориальной единице для обеспечения равных возможностей и установить обязанности и ответственность «генерального подрядчика» и «субподрядчиков» по услугам и работам, выполняемым за счет бюджетных средств», - заключил депутат.