Почему не начинается строительство нового здания Центра психического здоровья в Атырау

В настоящее время Центр размещается в здании, построенном 87 лет назад. Предложения построить новое здание, отвечающее современным требованиям, поступают с 2008 года.

Обветшавшее старое здание не подлежит капитальному ремонту. Проводится только ежегодный текущий ремонт.

В диспансере имеются врачебные кабинеты, процедурные, столовая и дневной стационар. Также предусмотрено отделение реабилитации для детей.

Ранее с помощью спонсоров был разработан проект центра на 180 мест, был даже выделен земельный участок. Но по ряду причин проект не был реализован. В том числе, стало препятствием для строительства несоответствие экологическим требованиям, в частности, не соответствие по расстоянию от объекта до берега реки.

Земельный участок для строительства нового здания центра вначале был выделен в микрорайоне Талкайран. Но теперь землю предоставляют в селе Алмалы. Чиновники подтверждают, что разработка проектно-сметной документации затянулась.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев, проектно-сметная документация несколько раз пересматривалась с внесением поправок.

— По информации управления строительства проектная работа завершена. До лета планируется провести документы через государственную экспертизу. После получения положительного заключения будут запрошены средства из бюджета на строительство здания. Согласно нашим планам, до конца года мы должны начать строительство этого объекта, — сказал Абдалиев.

В новом комплексе предусмотрены блоки психического и наркологического направлений. Вместе с тем, планируется расширить амбулаторную работу и работу дневного стационара.

По данным главного врача области, на сегодняшний день в психдиспансере состоят на учете более шести тысяч пациентов. Среди них есть проходящие стационарное, принудительное и амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Атырау работа по реконструкции Дворца торжеств была приостановлена на два года.