Почему на выведение нового сорта сельхозкультуры в РК требуется 15 лет

Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева в городе Кызылорда занимается не только культивированием риса. Помимо этого, здесь наладили выведение новых сортов и других сельскохозяйственных культур — таких как ячмень, соя и люцерна. Подробнее в материале агентства Kazinform.

Как отмечают ученые, выведение нового сорта — это сложный и длительный процесс, требующий непрерывного поиска и точного научного контроля.

Чтобы добиться результата, генетические особенности, урожайность, соле- и засухоустойчивость, а также адаптацию каждого селекционного образца к местным природным условиям всесторонне изучают на протяжении нескольких лет.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

— Ежегодно в институте производится 30-40 тонн риса и 25-30 тонн ячменя. К примеру, агроформирования проявили высокий интерес к сортам риса «Сыр сулуы» и «Айсара» и уже начали применять их в производстве. А сорт ярового ячменя «Дамир» отличается высокой продуктивностью в суровых климатических условиях северных регионов. Кроме того, в результате эксперимента, проведенного на базе крестьянского хозяйства «Ер-Али», средняя урожайность местных сортов ячменя достигла 40 центнеров с гектара, — сказала заведующая отделом института, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН РК Лаура Тохетова.

В условиях дефицита поливной воды и высокой засоленности почвы увеличение посевных площадей солеустойчивых и менее водоемких культур становится главным ресурсом для наращивания объемов сельхозпроизводства в регионе.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

— Наша ключевая цель в исследованиях — повышение урожайности кормовых культур, выведение новых конкурентоспособных сортов ячменя кормового направления. Для реализации этой задачи в 2006 году мы впервые разработали селекционные питомники и полную схему селекционного процесса по ячменю. Ежегодно в ходе селекции исследуется порядка 3 тысяч сортообразцов. Их сравнивают со стандартом, давая комплексную оценку биологическим и хозяйственным качествам. Новые сорта выгодно отличаются устойчивостью к засолению, воздушной засухе, приспособленностью к поздневесеннему севу и холодостойкостью. За счет этого они способны обеспечивать высокий урожай. Поскольку речь идет о фуражном сорте, содержание белка в его зерне должно превышать 14 процентов. В наших же сортах этот показатель, как установлено, превышает 16 процентов. По сложившейся методике классической селекции на создание одного сорта уходит 15 лет. И чтобы получать новый сорт каждые 2-3 года, селекционный процесс должен идти непрерывно, — подчеркнула Лаура Тохетова.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

Результатом селекционной работы стало выведение нескольких новых сортов ярового ячменя. Их главная особенность — скороспелость: они созревают на 7-10 дней раньше обычного. В настоящее время ученые приступили к размножению местных сортов ячменя по единой модели семеноводства. В качестве предметной гордости и собственного продукта института можно выделить пищевой сорт ячменя под названием «Коныр».

— Его основная уникальность — голозерность, то есть отсутствие внешней оболочки. Это исключает необходимость шелушения зерна при переработке, что существенно снижает технологические затраты и повышает выход готовой крупы. Зерно отличается крупностью, выровненностью, а также высоким содержанием и качеством белка. Такие сорта рекомендуется использовать в качестве покровной культуры для многолетних трав. В масштабах области этими сортами можно засеять от 15 до 20 тысяч гектаров, — отметила ученый.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева — единственный профильный научно-исследовательский центр в сфере рисоводства в нашей стране.

Специалисты центра напрямую внедряют результаты научных разработок в производство, внося ощутимый вклад в повышение эффективности аграрного сектора и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

— В последние годы из-за финансовых трудностей институт покинули некоторые опытные исследователи. Однако сейчас ситуация постепенно стабилизируется и коллектив пополнился молодыми учеными. Это позволяет сохранить преемственность научных школ и развивать перспективные направления. Сегодня ученые института в рамках программно-целевого и грантового финансирования ведут научно-исследовательскую работу по селекции риса и ячменя, семеноводству, разработке технологий возделывания кормовых культур, экологическому испытанию сахарной свеклы и риса на засоленных землях, а также по селекции бахчевых культур, — резюмировала Лаура Тохетова.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

Помимо вышеназванных риса и ячменя, центр уже внедрил в производство сорта пшеницы, донника, люцерны и дыни.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

Ранее сообщалось, что с 27 июля 2026 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.