Почему Минфин хочет сократить субсидии на сельское хозяйство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Темиржанов остался недоволен проектом уточнения Республиканского бюджета на 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас для меня абсолютно непонятно, почему вы хотите почти 17 млрд снять? Какие гарантии того, что законопроект сейчас находится в Сенате и если он будет принят в ближайшее время, как эти деньги администратор программы в лице Минсельхоза потом получит? Кто был инициатором того, чтобы эти деньги возвращались в бюджет?» - такие вопросы задал Мурат Темиржанов первому вице-министру финансов РК Берику Шолпанкулову на презентации проекта.

Еще одним поводом для возмущения депутата стал отказ Минфина поддержать субсидирование и развитие племенного животноводства путем выделения 36,5 млрд тенге.

«Вы знаете, что в предвыборной программе нашей партии «Nur Otan» «Казахстан 2021: единство, стабильность, созидание» есть несколько позиций, среди которых присутствует совершенствование систем субсидирования. В нынешнем бюджете мы видим, что вы не поддержали 36,5 млрд тенге на субсидирование и развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства. Неужели вы, как финансисты, не понимаете, что если у нас не будет кормовой базы, у нас не будет животноводства? А если у нас не будет животноводства, у нас элементарно не будет мяса на полках магазинов. Эти цепочки взаимосвязаны между собой», - отметил мажилисмен.

Он в категорической форме объяснил почему такая позиция Министерства финансов недопустима.

«Понятно, что была поставлена задача отказаться от неэффективных субсидий, но это же не значит, что нужно прекращать все субсидирование в этой отрасли? Тем более - это основа. Хлеб всему голова, это же не я придумал. Сегодня и так у наших сельхозтоваропроизводителей очень серьезное положение. У нас очень тяжелые погодные условия – и подгон, и осыпания, и прорастания в колосе – мы не набираем в этом году урожай. Засуха дважды была… А вы еще сокращаете поддержку реального сектора экономики. Для меня это в корне непонятно. Считаю, что в таком виде данный бюджет не должен приниматься», - заявил М. Темиржанов.

В свою очередь, первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов ответил депутату.

«По первому вопросу, в части снятия 16,7 млрд тенге, которые были предусмотрены на выплаты субсидий по купонам к вознаграждению, как я в докладе отметил, 33 млрд мы в резерв положили. Это для купонной выплаты, в случае, если законопроект не выйдет, то эти деньги останутся в резерве. Если выйдет, то с резерва выделим и оплатим 37 млрд», - заверил представитель Минфина.

Что касается субсидирования животноводства, Б. Шолпанкулов заявил, что Минсельхоз своевременно не предоставил запрошенные для анализа данные.

«Второй вопрос в части совершенствования системы субсидирования, 36 млрд. Да, заявка была министерства сельского хозяйства. В рамках, как вы озвучили, в Послании была поставлена задача, чтобы они нам представили эффективность выделенных ранее средств и доказали, какие из субсидий эффективны и как они действуют. После этого, Минфин был готов рассмотреть о выделении данных средств. К сожалению, во время уточнения, анализы не были представлены и с учетом этого, этот вопрос отложили», - заключил вице-министр.