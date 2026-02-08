Почему люди исчезают: социальные и психологические причины пропажи
Проблема безвестного исчезновения людей в Казахстане остается устойчивой социальной угрозой, несмотря на развитие цифровых учетов, межведомственного взаимодействия и волонтерских поисковых движений. Почему так происходит — подробнее в материале корреспондента агентства Kazinform.
Что показывает статистика
Каждый случай пропажи — это кризис для семьи и серьезное испытание для системы реагирования. В Костанайской области за прошлый год обращений по данной теме было зарегистрировано более 720 из которых 633 человека установили в течение дежурных суток.
— Кроме того по 88 обращениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. 46 человек установлены без заведения розыскных дел, а по 42 фактам были заведены розыскные дела, — сообщили в ответ на запрос редакции в департаменте полиции Костанайской области, со ссылкой на сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
Правоохранители отметили, что розыск без вести пропавших всех категорий граждан осуществляется незамедлительно — сразу после регистрации заявления, включая случаи исчезновения несовершеннолетних.
При наличии информации о возможной пропаже в степной, лесной или труднодоступной местности органы внутренних дел направляют соответствующие запросы в подразделения по чрезвычайным ситуациям и Национальную гвардию для подключения дополнительных сил и средств, в том числе авиации.
— Распространенное мнение о том, что необходимо ждать сутки, прежде чем обращаться в полицию, не соответствует действительности. Заявление принимается сразу, а промедление напрямую снижает вероятность благополучного исхода, — рассказали в полиции.
О значении оперативных действий говорят и волонтеры-поисковики.
— В Костанайской области за последние пять лет число объявленных в розыск снижается, но остается значимым: в 2024 году объявили 45 человек (36 найдены), на начало 2025-го в розыске оставалось 28 (21 мужчина и семь женщин, многие старше 30 лет). По Казахстану в 2025-м нашли свыше 20 тысяч пропавших, включая более шесть тысяч детей — это показывает, что оперативные действия спасают жизни. Без волонтеров и немедленного реагирования многие случаи затягиваются, — пояснила руководитель поискового отряда «Регион-10» Ирина Карпенко.
Играет ли роль регион
Как заявляют эксперты, определенные риски несут территориальные особенности любой области. Например Костанайская область относится к регионам повышенного риска по ряду объективных причин:
- большие степные пространства без визуальных ориентиров;
- лесополосы и водоемы;
- значительные расстояния между населенными пунктами;
- резкие перепады температуры, особенно в межсезонье.
В таких условиях человек может потерять ориентацию в течение короткого времени. Алкогольное опьянение, хронические заболевания или психологический кризис существенно усугубляют ситуацию.
Кто в зоне риска
Наиболее часто в розыск объявляются мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. Основные причины исчезновений:
- злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами;
- психические расстройства;
- долговые обязательства, лудомания;
- семейные конфликты;
- острые стрессовые ситуации.
Часть исчезновений носит осознанный характер: люди разрывают контакты с родственниками и не сообщают о своем новом месте нахождения.
Вторая по численности группа — подростки 13–17 лет. Основные причины уходов:
- конфликты с родителями или опекунами;
- страх наказания за пропуски занятий;
- давление в школе, буллинг;
- желание самостоятельности.
Имеются факты побегов из приютов после лишения родителей родительских прав, а также случаи длительного пребывания подростков в игровых клубах без уведомления взрослых.
— Многие подростки возвращаются в течение первых двух–трех дней. Однако даже кратковременный уход в нашем регионе опасен из-за холода, воды и открытой степи, — говорит координатор.
Среди пожилых граждан преобладают случаи неосознанных уходов, связанных с:
- деменцией;
- нарушениями памяти и ориентации;
- хроническими заболеваниями.
Для этой категории каждая задержка в начале поисков критична.
У пропаж есть и сезонные пики — обычно это весна–лето, когда пропадают подростки и дети (каникулы, конфликты перед/после школы, уходы к друзьям, риски у воды и в лесополосах). У взрослых сезон длится круглый год, но летом больше (рыбалка, алкоголь в степи).
— Большинство находят в первые трое суток; шансы живым в первые 24 часа — до 95%, на третьи сутки — уже 30–50%. В нашей области 90% успешных поисков — благодаря быстрым ориентировкам и волонтерам, — говорит Ирина Карпенко.
Чаще всего причинами пропажи людей становятся хронические заболевания — психические расстройства, деменция, эпилепсия, злоупотребление алкоголем и наркотиками, семейные конфликты, лудомания и безнадзорность.
В степных районах нередки случаи потери ориентации на фоне употребления алкоголя. Существенное влияние оказывают долги, страх и стресс: мужчины нередко скрываются от кредиторов или последствий зависимостей, а у подростков стресс усиливает риск уходов из дома и суицидальных проявлений.
Важна каждая минута
— В первые часы после пропажи мы сразу собираем максимум информации: актуальные фотографии, описание одежды, маршрут, сведения о заболеваниях и возможных конфликтах. Параллельно обзваниваем друзей, родственников, больницы и морги, рассылаем ориентировки в СМИ и социальные сети, выезжаем на поиски с дронами и кинологами, — отмечают волонтеры.
Именно первые часы решающие: следы и запах еще свежие, свидетели помнят детали, а человек может подавать признаки жизни, например, в степи или у воды.
При этом одной из самых частых ошибок родственников остается ожидание «суток» или «трех суток».
— Это опасный миф. Люди теряют время, пытаются искать самостоятельно, топчут следы, скрывают важные детали — ссоры, алкоголь, долги, психическое состояние, а иногда публикуют личные номера, привлекая мошенников и псевдоэкстрасенсов. Ждать нельзя. В первые сутки человека почти всегда удается найти живым, если речь не идет о криминале или суициде. Уже через трое суток шансы резко падают. Никакого закона о «сутках» не существует — полиция принимает заявление сразу, — подчеркивает координатор.
О том, как устроена работа поискового отряда и как шаги стоит предпринимать при пропаже — можно прочитать здесь.
Психологические причины исчезновений
С точки зрения психологии, поведение людей комментирует Сымбат Абдрахманова, психолог Назарбаев университета. Она поясняет — когда человек испытывает кризис, у него включается механизм выживания — это бегство.
— В состоянии острого кризиса психика человека переключается на механизмы выживания — бегство и избегание. Способность обращаться за помощью в этот момент резко снижается, а изоляция воспринимается как способ снизить внутреннее напряжение. Этот феномен хорошо описан в психологии стресс-реакций и защитных механизмов в условиях перегрузки эмоций человек склонен к изоляции и «отключению», поскольку обращение за помощью требует эмоциональной открытости и готовности встретить реакцию другого — что в кризисе кажется особенно сложным и рискованным, — говорит она.
Кроме того, среди социальных групп есть различия в причинах пропаж.
— В исследованиях подросткового бегства из дома почти всегда отмечаются факторы семейной среды, уровня поддержки и вовлеченности в обучение или социальные группы. В зрелом возрасте, психологические кризисы, финансовая нестабильность и потеря контроля над жизненными обстоятельствами существенно повышают риск суицидального поведения и психологического стресса, в том числе ухода из дома как крайней формы реакции. У пожилых людей причинами могут быть как психические расстройства (депрессия, когнитивные нарушения), так и социальная изоляция, — подчеркивает специалист.
Но, как показывает практика, триггером ухода из дома становятся чаще всего семейные конфликты.
Когда в доме постоянные ссоры, критика, давление или жестокое обращение, человек начинает чувствовать угрозу и одиночество, а дом перестает восприниматься как безопасное место. В таких условиях уход становится способом избежать боли и напряжения.
— Исследования в области психического здоровья подростков и взрослых подчеркивают, что длительная социальная изоляция, апатия, снижение активности и ухудшение настроения предшествуют серьезным кризисным реакциям. Согласно исследованиям, депрессия и тревожные расстройства составляют значительную долю заболеваний в подростковом возрасте и связаны с повышением риска самоизоляции, ухода из дома и суицидального поведения, — говорит спикер.
Можно ли предугадать уход и исчезновение
Существует ряд косвенных признаков, которые могут подсказать, что человеку нужна помощь.
— Часто перед исчезновением возникают изменения в поведении: снижение контакта, отказ от планов на будущее, завершение дел, раздача личных вещей, усталость и беспомощность. Это не просто суеверные «предвестники», а отражение глубинных изменений в состоянии человека, — говорит Сымбат Абдрахманова.
В конечном итоге так и происходит, что родные недооценивают эмоциональное состояние человека и его изоляцию, считая это «трудным периодом», особенностями характера или возрастом. Тревожные сигналы игнорируются, и помощь откладывается.
Еще одна частая ошибка — ожидание, что человек сам справится или вернется, из-за чего теряется время и снижаются шансы на безопасный исход.
— Создание открытой, принимающей коммуникации, возможность говорить о чувствах, эмоциональная поддержка и доступ к профессиональной помощи — все это факторы, которые научно доказано улучшают психическое состояние и помогают прогнозировать поведение человека, — поясняет спикер.
По словам психолога, каждый человек может снизить риск подобных ситуаций, если будет внимательнее к близким: поддерживать общение, замечать тревожные изменения в поведении и не игнорировать просьбы о помощи.
Важно не стыдить за проблемы с психическим здоровьем и вовремя обращаться к специалистам — простая поддержка и разговор часто помогают предотвратить уход или пропажу.
Ранее Kazinform писал о том, сколько человек пропало в Алматы в 2025 году.