телерадиокомплекс президента РК
    17:00, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Почему люди исчезают: социальные и психологические причины пропажи

    Проблема безвестного исчезновения людей в Казахстане остается устойчивой социальной угрозой, несмотря на развитие цифровых учетов, межведомственного взаимодействия и волонтерских поисковых движений. Почему так происходит — подробнее в материале корреспондента агентства Kazinform.

    әйел
    Фото: Pexels

    Что показывает статистика

    Каждый случай пропажи — это кризис для семьи и серьезное испытание для системы реагирования. В Костанайской области за прошлый год обращений по данной теме было зарегистрировано более 720 из которых 633 человека установили в течение дежурных суток.

    — Кроме того по 88 обращениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. 46 человек установлены без заведения розыскных дел, а по 42 фактам были заведены розыскные дела, — сообщили в ответ на запрос редакции в департаменте полиции Костанайской области, со ссылкой на сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

    Правоохранители отметили, что розыск без вести пропавших всех категорий граждан осуществляется незамедлительно — сразу после регистрации заявления, включая случаи исчезновения несовершеннолетних. 

    При наличии информации о возможной пропаже в степной, лесной или труднодоступной местности органы внутренних дел направляют соответствующие запросы в подразделения по чрезвычайным ситуациям и Национальную гвардию для подключения дополнительных сил и средств, в том числе авиации.

    — Распространенное мнение о том, что необходимо ждать сутки, прежде чем обращаться в полицию, не соответствует действительности. Заявление принимается сразу, а промедление напрямую снижает вероятность благополучного исхода, — рассказали в полиции.

    а
    Фото: личный архив поискового отряда

    О значении оперативных действий говорят и волонтеры-поисковики.

    — В Костанайской области за последние пять лет число объявленных в розыск снижается, но остается значимым: в 2024 году объявили 45 человек (36 найдены), на начало 2025-го в розыске оставалось 28 (21 мужчина и семь женщин, многие старше 30 лет). По Казахстану в 2025-м нашли свыше 20 тысяч пропавших, включая более шесть тысяч детей — это показывает, что оперативные действия спасают жизни. Без волонтеров и немедленного реагирования многие случаи затягиваются, — пояснила руководитель поискового отряда «Регион-10» Ирина Карпенко.

    Играет ли роль регион

    Как заявляют эксперты, определенные риски несут территориальные особенности любой области. Например Костанайская область относится к регионам повышенного риска по ряду объективных причин:

    • большие степные пространства без визуальных ориентиров;
    • лесополосы и водоемы;
    • значительные расстояния между населенными пунктами;
    • резкие перепады температуры, особенно в межсезонье.

    В таких условиях человек может потерять ориентацию в течение короткого времени. Алкогольное опьянение, хронические заболевания или психологический кризис существенно усугубляют ситуацию.

    Кто в зоне риска

    Наиболее часто в розыск объявляются мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. Основные причины исчезновений:

    • злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами;
    • психические расстройства;
    • долговые обязательства, лудомания;
    • семейные конфликты;
    • острые стрессовые ситуации.

    Часть исчезновений носит осознанный характер: люди разрывают контакты с родственниками и не сообщают о своем новом месте нахождения.

    Вторая по численности группа — подростки 13–17 лет. Основные причины уходов:

    • конфликты с родителями или опекунами;
    • страх наказания за пропуски занятий;
    • давление в школе, буллинг;
    • желание самостоятельности.

    Имеются факты побегов из приютов после лишения родителей родительских прав, а также случаи длительного пребывания подростков в игровых клубах без уведомления взрослых.

    — Многие подростки возвращаются в течение первых двух–трех дней. Однако даже кратковременный уход в нашем регионе опасен из-за холода, воды и открытой степи, — говорит координатор.

    а
    Фото: личный архив поискового отряда

    Среди пожилых граждан преобладают случаи неосознанных уходов, связанных с:

    • деменцией;
    • нарушениями памяти и ориентации;
    • хроническими заболеваниями.

    Для этой категории каждая задержка в начале поисков критична.

    У пропаж есть и сезонные пики — обычно это весна–лето, когда пропадают подростки и дети (каникулы, конфликты перед/после школы, уходы к друзьям, риски у воды и в лесополосах). У взрослых сезон длится круглый год, но летом больше (рыбалка, алкоголь в степи).

    — Большинство находят в первые трое суток; шансы живым в первые 24 часа — до 95%, на третьи сутки — уже 30–50%. В нашей области 90% успешных поисков — благодаря быстрым ориентировкам и волонтерам, — говорит Ирина Карпенко.

    а
    Фото: личный архив поискового отряда

    Чаще всего причинами пропажи людей становятся хронические заболевания — психические расстройства, деменция, эпилепсия, злоупотребление алкоголем и наркотиками, семейные конфликты, лудомания и безнадзорность.

    В степных районах нередки случаи потери ориентации на фоне употребления алкоголя. Существенное влияние оказывают долги, страх и стресс: мужчины нередко скрываются от кредиторов или последствий зависимостей, а у подростков стресс усиливает риск уходов из дома и суицидальных проявлений.

    Важна каждая минута 

    — В первые часы после пропажи мы сразу собираем максимум информации: актуальные фотографии, описание одежды, маршрут, сведения о заболеваниях и возможных конфликтах. Параллельно обзваниваем друзей, родственников, больницы и морги, рассылаем ориентировки в СМИ и социальные сети, выезжаем на поиски с дронами и кинологами, — отмечают волонтеры.

    Именно первые часы решающие: следы и запах еще свежие, свидетели помнят детали, а человек может подавать признаки жизни, например, в степи или у воды.

    При этом одной из самых частых ошибок родственников остается ожидание «суток» или «трех суток».

    а
    Фото: личный архив поискового отряда

    — Это опасный миф. Люди теряют время, пытаются искать самостоятельно, топчут следы, скрывают важные детали — ссоры, алкоголь, долги, психическое состояние, а иногда публикуют личные номера, привлекая мошенников и псевдоэкстрасенсов. Ждать нельзя. В первые сутки человека почти всегда удается найти живым, если речь не идет о криминале или суициде. Уже через трое суток шансы резко падают. Никакого закона о «сутках» не существует — полиция принимает заявление сразу, — подчеркивает координатор.

    О том, как устроена работа поискового отряда и как шаги стоит предпринимать при пропаже — можно прочитать здесь.

    Психологические причины исчезновений

    С точки зрения психологии, поведение людей комментирует Сымбат Абдрахманова, психолог Назарбаев университета. Она поясняет — когда человек испытывает кризис, у него включается механизм выживания — это бегство.

    — В состоянии острого кризиса психика человека переключается на механизмы выживания — бегство и избегание. Способность обращаться за помощью в этот момент резко снижается, а изоляция воспринимается как способ снизить внутреннее напряжение. Этот феномен хорошо описан в психологии стресс-реакций и защитных механизмов в условиях перегрузки эмоций человек склонен к изоляции и «отключению», поскольку обращение за помощью требует эмоциональной открытости и готовности встретить реакцию другого — что в кризисе кажется особенно сложным и рискованным, — говорит она.

    а
    Фото: личный архив поискового отряда

    Кроме того, среди социальных групп есть различия в причинах пропаж.

    — В исследованиях подросткового бегства из дома почти всегда отмечаются факторы семейной среды, уровня поддержки и вовлеченности в обучение или социальные группы. В зрелом возрасте, психологические кризисы, финансовая нестабильность и потеря контроля над жизненными обстоятельствами существенно повышают риск суицидального поведения и психологического стресса, в том числе ухода из дома как крайней формы реакции. У пожилых людей причинами могут быть как психические расстройства (депрессия, когнитивные нарушения), так и социальная изоляция, — подчеркивает специалист.

    Но, как показывает практика, триггером ухода из дома становятся чаще всего семейные конфликты.

    Когда в доме постоянные ссоры, критика, давление или жестокое обращение, человек начинает чувствовать угрозу и одиночество, а дом перестает восприниматься как безопасное место. В таких условиях уход становится способом избежать боли и напряжения.

    — Исследования в области психического здоровья подростков и взрослых подчеркивают, что длительная социальная изоляция, апатия, снижение активности и ухудшение настроения предшествуют серьезным кризисным реакциям. Согласно исследованиям, депрессия и тревожные расстройства составляют значительную долю заболеваний в подростковом возрасте и связаны с повышением риска самоизоляции, ухода из дома и суицидального поведения, — говорит спикер.

    Можно ли предугадать уход и исчезновение

    Существует ряд косвенных признаков, которые могут подсказать, что человеку нужна помощь.

    — Часто перед исчезновением возникают изменения в поведении: снижение контакта, отказ от планов на будущее, завершение дел, раздача личных вещей, усталость и беспомощность. Это не просто суеверные «предвестники», а отражение глубинных изменений в состоянии человека, — говорит Сымбат Абдрахманова.

    а
    Фото: личный архив поискового отряда

    В конечном итоге так и происходит, что родные недооценивают эмоциональное состояние человека и его изоляцию, считая это «трудным периодом», особенностями характера или возрастом. Тревожные сигналы игнорируются, и помощь откладывается.

    Еще одна частая ошибка — ожидание, что человек сам справится или вернется, из-за чего теряется время и снижаются шансы на безопасный исход.

    — Создание открытой, принимающей коммуникации, возможность говорить о чувствах, эмоциональная поддержка и доступ к профессиональной помощи — все это факторы, которые научно доказано улучшают психическое состояние и помогают прогнозировать поведение человека, — поясняет спикер. 

    По словам психолога, каждый человек может снизить риск подобных ситуаций, если будет внимательнее к близким: поддерживать общение, замечать тревожные изменения в поведении и не игнорировать просьбы о помощи.

    Важно не стыдить за проблемы с психическим здоровьем и вовремя обращаться к специалистам — простая поддержка и разговор часто помогают предотвратить уход или пропажу.

    Ранее Kazinform писал о том, сколько человек пропало в Алматы в 2025 году.

