Почему крупнейшая мечеть Алматы до сих пор закрыта для верующих

В ответ на запрос агентства в Духовном управлении мусульман Казахстана и департаменте юстиции Алматы пояснили причину.

Мечеть находится в микрорайоне Гажайып в Алатауском районе. Она рассчитана на 20 тысяч человек, на ее территории есть парковка на 1 100 машин, библиотека, зал для мероприятий на 400 человек и специальная зона для регистрации браков.

Фото: Меирман Лес/Kazinform

Во время праздника Ораза айт в этом году здесь провели айт намазы, и мечеть на один день открылась для верующих. Тогда, как сообщалось, собрались около 40 тысяч человек.

По данным Духовного управления мусульман Казахстана, строительство мечети «Алатау» началось в 2019 году и завершилось в 2025-м. Строительством занималась компания Almaty building projects.

— Хотя строительство завершено, но кабинеты, мебель и прочие удобства пока не полностью готовы. На данный момент необходимые работы продолжаются, — говорится в официальном ответе.

Оформление документов на земельный участок, где расположена мечеть, было завершено в начале ноября 2025 года.

Фото: Меирман Лес/Kazinform

— В настоящее время оформление документов на здание мечети проходит без каких-либо препятствий, — говорится в ответе.

Также отмечается, что мечеть будет открыта после оформления всех документов и ее официальной регистрации как филиала ДУМК в департаменте юстиции.

Фото: Меирман Лес/Kazinform

В свою очередь, в департаменте юстиции Алматы пояснили, что заявление на официальную регистрацию мечети сначала подается в центр обслуживания населения и только после этого попадает в базу департамента юстиции. По состоянию на 25 ноября, по данным ведомства, никаких заявлений о регистрации этой мечети не поступало.

Напомним, в Казахстане действуют 2850 мечетей, и все они находятся под эгидой Духовного управления мусульман страны. Ранее мы писали о том, как контролируется их деятельность и за счет каких средств они функционируют.