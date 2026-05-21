Как изменится порядок выдачи кресел-колясок и других средств реабилитации в Казахстане

В Казахстане стартует пилотный проект по новой модели обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР). Речь идет о системе временного бесплатного пользования отдельными видами оборудования с последующим возвратом и последующей оценкой его состояния, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект реализуется совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством цифрового развития. Он будет действовать в течение 12 месяцев в Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях.

Действующая система предоставления технических средств построена на безвозвратной основе и не в полной мере учитывает фактическое состояние средств, его износ и возможность ремонта.

В этой связи, вводится новый механизм — обеспечение средствами на условиях арендного пользования и возврата.

Возвращенные технические средства будут проходить экспертную оценку, по итогам которой будет приниматься решение о ремонте, замене, повторном использовании, передаче в прокат либо списании.

В случае признания средства пригодным к эксплуатации — устройство проходит техническое обслуживание и передается в оборот.

При выявлении неисправностей — средство направляется на ремонт с последующим повторным использованием.

Если техническое средство реабилитации признано непригодным — оно подлежит списанию, а заявителю назначается новое средство.

В ведомстве пояснили, что вокруг пилотного проекта появилось немало неверных трактовок, поэтому потребовались дополнительные разъяснения.

— Сейчас в Министерстве труда и социальной защиты реализуется пилотный проект по возвратной модели предоставления технических средств реабилитации. Из-за неправильного понимания информации вокруг него появилось много критики и мнений, которые не соответствуют действительности, — отметила советник по вопросам инклюзии министра труда и социальной защиты РК Захира Багалиева.

По словам спикера, пилотный механизм не является новой инициативой, разработанной с нуля, а основан на ранее утвержденных стратегических документах. Его внедрение ведется планомерно в рамках действующей концепции.

— Все эти положения были прописаны в концепции инклюзивной политики, которая была утверждена еще в 2025 году, и министерство планомерно проводит работу по внедрению всех норм. Что предусматривает возвратный механизм? Лица с инвалидностью получают технические средства реабилитации, такие как кресла-коляски, слуховые аппараты и другие средства, которые в последующем возвращаются государству. Раньше кресло-коляски выдавались на семь и пять лет — комнатная на семь лет, прогулочная на пять лет. Как и любое техническое средство, они не всегда служили весь установленный срок. Поэтому поступали обращения о необходимости сократить сроки и внедрить механизм ремонта, — отметила она.

Также в министерстве прокомментировали опасения о возможной повторной выдаче уже использованных технических средств другим получателям. По словам представителя ведомства, такая практика не предусмотрена.

— Существует ошибочное мнение, что кресло-коляски будут забираться у получателей и передаваться другим людям повторно. Это не так. Использованные технические средства не будут выдаваться повторно. Речь идет о восстановлении отдельных комплектующих, которые могут использоваться при ремонте в случае необходимости, — подчеркнула Захира Багалиева.

В перечень технических средств реабилитации входит около 40 наименований. Среди них — кресла-коляски, ходунки, а также так называемые тифлотехнические средства, предназначенные для людей с нарушениями зрения и слуха: специализированные компьютеры для слабовидящих, говорящие часы и другие аналогичные устройства.

При этом важно отметить, что средства личной гигиены, а также протезно-ортопедические изделия и другие средства индивидуального использования в данный перечень не входят. Пилотный механизм на них не распространяется.

Пилотный проект будет действовать в течение 12 месяцев. По его итогам планируется оценить эффективность механизма и принять решение о возможном масштабировании на всю страну.

Напомним, бесплатный прокат инвалидных колясок и ходунков в Казахстане запустят с 24 мая.