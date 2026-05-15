Бесплатный прокат инвалидных колясок и ходунков в Казахстане запустят с 24 мая

Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития запускают пилотный проект по обеспечению лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР) на условиях безвозмездного пользования и возврата, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пилотный проект будет реализован в течение 12 месяцев в Актюбинская область, Карагандинская область и Павлодарская область.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, новый механизм предусматривает предоставление отдельных видов технических средств реабилитации — кресел-колясок, ходунков и других средств передвижения — во временное бесплатное пользование с последующим возвратом.

Обеспечение ТСР будет осуществляться за счет средств государственного бюджета на основании заявления лица с инвалидностью и социальной части индивидуальной программы абилитации и реабилитации.

Для оценки состояния технических средств создается служба социально-технической экспертизы. Специалисты будут определять степень износа оборудования и принимать решения о дальнейшем использовании, ремонте либо досрочной замене средств реабилитации.

Социально-техническую экспертизу будет проводить комиссия, созданная Национальным научным центром развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения.

Экспертиза будет включать анализ технического состояния, функциональной пригодности, безопасности и эргономики ТСР, а также их влияния на качество жизни и уровень самостоятельности человека с инвалидностью.

По итогам рассмотрения комиссия в срок до семи рабочих дней вынесет заключение о необходимости обеспечения, ремонта, замены либо возможности дальнейшего использования ТСР.

В случае признания средства непригодным для эксплуатации оно подлежит списанию и замене независимо от установленного срока использования.

Также предусмотрен ремонт технических средств реабилитации после окончания гарантийного срока. На время ремонта человеку с инвалидностью будут предоставлять аналогичное средство из пункта проката.

После завершения ремонта Национальный научный центр уведомит получателя посредством SMS о готовности ТСР к выдаче.

Всего в пилотный проект включены 46 видов технических средств реабилитации, в том числе кресла-коляски, ходунки, ноутбуки с веб-камерами, часы для глухих и слабослышащих лиц и другие устройства.

Приказ вводится в действие с 24 мая.

Ранее стало известно, что более 21 тысячи заявок на установление инвалидности рассмотрено в заочном формате в Казахстане.