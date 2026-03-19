Более 21 тысячи заявок на установление инвалидности рассмотрено в заочном формате в Казахстане

Заочное проактивное освидетельствование применяется по ряду нозологических форм, включая онкологические заболевания, туберкулез всех локализаций, врожденные и приобретенные анатомические дефекты, психические заболевания, сахарный диабет первого типа у детей, мукополисахаридоз у детей, а также состояния после трансплантации органов.

В 2025 году перечень нозологических форм, по которым проводится заочное освидетельствование, был существенно расширен. В него включены такие заболевания, как истинная гидроцефалия, стойкие выраженные параличи и глубокие парезы одной и более конечностей.

Таким образом, освидетельствование в заочном формате на сегодняшний день проводится по более чем 60 нозологическим формам.

Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

Во исполнение данного поручения в Казахстане был внедрен заочный формат медико-социальной экспертизы, при котором заявителю необходимо лишь обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления и пройти необходимое обследование.

Все последующие этапы – от направления документов до вынесения экспертного решения – осуществляются без личного участия гражданина, за счет интеграции информационных систем. Медицинские документы по форме №031/у передаются из медицинских организаций в подразделения МСЭ в электронном виде.

Переход на заочное освидетельствование:

устраняет административные и бюрократические барьеры;

обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.

С января 2025 года введен институт независимых экспертов МСЭ, позволяющий привлечь квалифицированные медицинские кадры из системы здравоохранения и повысить качество оказания государственной услуги по установлению инвалидности.

В настоящее время заключены договоры и включены в реестр 80 независимых экспертов. По состоянию на 1 марта 2026 года независимыми экспертами рассмотрено 93 524 заявки.

