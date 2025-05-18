Почему Кокшетау после дождя превращается в Венецию

Кокшетауцы не раз жаловались на то, что при малейшем дожде их дворы, улицы, дороги и остановки оказываются во власти воды. А все дело в том, что общей системы ливневой канализации в областном центре нет. Вместо нее существует два варианта — либо установка накопителей для воды, либо отвод ее на обычный грунт.

— На сегодня по основным магистральным улицам у нас имеются обустроенные ливневые стоки, но в основном на дорогах, где сейчас ведется строительство, устанавливаются резервуары для скопления воды, и при необходимости они откачивается. Также имеются у нас такие улицы, на которых вовсе отсутствуют ливневые стоки. Здесь мы принимаем меры в рамках содержания улиц, площадей, также при среднем текущем ремонте дорог копаем арыки, — поделился Ерболат Серикпаев.

Фото: Оксана Матасова

На сегодня на некоторых участках дорог при небольшом дожде уже скапливается вода. Как правило, это в тех местах, где вовсе отсутствуют ливневые стоки.

— В рамках того самого среднего ремонта предусматриваем, чтобы эта вода на дороге не стояла, уходила по арыкам. У нас в основном это центр города. По окраинам всю воду пытаемся вывести на грунт, в зеленую зону, — добавил собеседник.

Почти всегда лужи воды можно наблюдать на пешеходе центральной площади города Кокшетау в непосредственной близи с акиматом области.

Как пояснил Ерболат Серикпаев, в Кокшетау есть такие места, где решетки находятся чуть выше, чем сама дорога, вода туда не сливается. Такие участки также будут отрабатываться в рамках среднего ремонта.

— По некоторым моментам подадим бюджетную заявку и будем отрабатывать точечно. В городе нет общей системы водоотведения. У нас только система по ливневым стокам. Они выходят или в накопители, или в грунт, — отметил Ерболат Серикпаев.

Как пообещал спикер, в рамках благоустройства дворовых территорий также будут проведены мероприятия, чтобы вода не собиралась и во дворах жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Алматы выявлено 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках.