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    17:28, 18 Май 2025 | GMT +5

    Почему Кокшетау после дождя превращается в Венецию

    Как чиновники собираются решать проблему с ливневой канализацией, корреспонденту агентства Kazinform рассказал и.о. руководителя отдела ЖКХ, ПС и АД города Кокшетау Ерболат Серикпаев.

    Почему Кокшетау после дождя превращается в Венецию
    Фото: Оксана Матасова

    Кокшетауцы не раз жаловались на то, что при малейшем дожде их дворы, улицы, дороги и остановки оказываются во власти воды. А все дело в том, что общей системы ливневой канализации в областном центре нет. Вместо нее существует два варианта — либо установка накопителей для воды, либо отвод ее на обычный грунт.

    — На сегодня по основным магистральным улицам у нас имеются обустроенные ливневые стоки, но в основном на дорогах, где сейчас ведется строительство, устанавливаются резервуары для скопления воды, и при необходимости они откачивается. Также имеются у нас такие улицы, на которых вовсе отсутствуют ливневые стоки. Здесь мы принимаем меры в рамках содержания улиц, площадей, также при среднем текущем ремонте дорог копаем арыки, — поделился Ерболат Серикпаев.

    Почему Кокшетау после дождя превращается в Венецию
    Фото: Оксана Матасова

    На сегодня на некоторых участках дорог при небольшом дожде уже скапливается вода. Как правило, это в тех местах, где вовсе отсутствуют ливневые стоки.

    — В рамках того самого среднего ремонта предусматриваем, чтобы эта вода на дороге не стояла, уходила по арыкам. У нас в основном это центр города. По окраинам всю воду пытаемся вывести на грунт, в зеленую зону, — добавил собеседник.

    Почти всегда лужи воды можно наблюдать на пешеходе центральной площади города Кокшетау в непосредственной близи с акиматом области.

    Как пояснил Ерболат Серикпаев, в Кокшетау есть такие места, где решетки находятся чуть выше, чем сама дорога, вода туда не сливается. Такие участки также будут отрабатываться в рамках среднего ремонта.

    — По некоторым моментам подадим бюджетную заявку и будем отрабатывать точечно. В городе нет общей системы водоотведения. У нас только система по ливневым стокам. Они выходят или в накопители, или в грунт, — отметил Ерболат Серикпаев.

    Как пообещал спикер, в рамках благоустройства дворовых территорий также будут проведены мероприятия, чтобы вода не собиралась и во дворах жилых домов.

    Ранее сообщалось, что в Алматы выявлено 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках.

    Теги:
    Дороги Дожди Канализация ЖКХ Кокшетау
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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