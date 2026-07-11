Чем опасны для казахстанцев лжепсихологи, рассказала эксперт

Государство готовит психологов по образовательному заказу и должно иметь инструменты для регулирования этой сферы. В новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA директор Центра исследования общественных процессов Казахстанского института общественного развития Алия Масалимова назвала принятие профильного закона необходимым гарантом качества психологических услуг, передает корреспондент агентства Kazinform.

Запрос общества растет

Еще несколько лет назад обращение к психологу многими воспринималось как что-то необычное. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Люди все чаще открыто говорят о тревожности, депрессии, эмоциональном выгорании, семейных конфликтах и необходимости профессиональной поддержки.

Однако вместе с ростом спроса появилась и другая проблема.

Информационное пространство буквально заполнили люди, называющие себя психологами, коучами, трансформаторами личности, энерготерапевтами и мотивационными наставниками. Многие из них не имеют профильного образования, однако активно консультируют клиентов, используя психологические методы воздействия. По словам Алии Масалимовой, именно это стало одной из причин разработки закона.

— Помощь должна быть профессиональной. Когда человек, не обладающий необходимыми компетенциями, начинает работать с людьми, переживающими тяжелые жизненные ситуации, последствия могут быть крайне серьезными, — считает эксперт.

Она отмечает, что особенно опасными становятся различные мотивационные тренинги, обещающие быстро изменить жизнь человека. Эмоциональный подъем, который возникает во время подобных мероприятий, как правило, оказывается кратковременным. Возвращаясь к привычной жизни, человек вновь сталкивается с теми же проблемами, но уже без профессиональной поддержки.

Чем опасны лжепсихологи

По мнению директора Центра исследования общественных процессов КИОР, популярность псевдопсихологов объясняется прежде всего высоким общественным запросом.

Исследования института показывают, что тысячи семей ежегодно сталкиваются с серьезными кризисами.

Среди основных причин разводов специалисты называют алкогольную и наркотическую зависимость одного из супругов, домашнее насилие, измены и хронические финансовые трудности. Именно такие жизненные обстоятельства чаще всего становятся поводом для обращения за психологической помощью.

— Обычному человеку очень сложно понять, действительно ли перед ним профессиональный психолог или человек, который просто называет себя специалистом, — отмечает Масалимова.

По словам эксперта, именно поэтому государственное регулирование рынка сегодня стало необходимостью.

Что изменит новый закон

Одним из ключевых нововведений станет создание официального реестра психологов. После вступления закона в силу специалисты должны будут подтвердить свое образование и квалификацию. Только после этого они смогут официально осуществлять психологическую практику.

Эксперт убеждена, что новый закон станет важным шагом к формированию профессионального сообщества, позволит объединить образование и практику, а главное — поможет людям получать действительно квалифицированную психологическую помощь.

Напомним, что государственный реестр психологов будет заработает в стране с 2028 года. Специалисты, не попавшие в список, не могут оказывать психологическую помощь и не будут иметь права называть себя психологами.

Чем отличается психолог от психиатра и когда стоит обращаться к каждому из них.