Госреестр психологов заработает в Казахстане с 2028 года

В Казахстане будет создан государственный реестр психологов. Специалисты, не попавшие в список, не могут оказывать психологическую помощь и не будут иметь права называть себя психологами, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя директора департамента труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты РК Баглана Касенова, инициаторами законопроекта выступили депутаты.

— Инициаторами закона стали депутаты. Одной из причин стала растущая популярность псевдопсихологов в социальных сетях, — сказал Б. Касенов в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly.

По его словам, государственный реестр начнет формироваться с 2028 года.

— Формирование государственного реестра планируется начать с 2028 года. До этого времени специалисты смогут пройти сертификацию и подготовиться к новым требованиям. В реестр будут включены специалисты, имеющие профильное высшее образование, диплом и международные сертификаты, — отметил спикер.

В рамках нового закона также будут ужесточены требования к профессиональной деятельности психологов.

— Одним из главных нововведений станет внедрение профессионального стандарта для психологов. Он установит единые требования к уровню образования, профессиональным компетенциям и квалификации специалистов. Кроме того, будет утвержден единый кодекс профессиональной этики психологов, — сообщил Баглан Касенов.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что эпоха психологов, прошедших лишь двухнедельные курсы, подходит к концу.