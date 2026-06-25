Кто сможет работать психологом в Казахстане, рассказал Аймагамбетов

Депутат Мажилиса РК Асхат Аймагамбетов рассказал о ключевых положениях закона «О психологической деятельности», который сегодня одобрил Сенат и направил на подпись Главе государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата, принятие закона позволит навести порядок в сфере оказания психологической помощи и защитить граждан от недобросовестных консультантов.

— Человек в глубоком стрессе или кризисе искал помощь. Находил в Instagram очередного «специалиста» с красивой картинкой и сомнительным сертификатом. Отдавал последние деньги, а в итоге становилось только хуже. Такие псевдоэксперты ломали судьбы тысяч людей и целых семей. И самое страшное — им за это ничего не было, потому что сфера никак не регулировалась. Теперь этому пришел конец, — написал Аймагамбетов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что теперь использовать статус психолога смогут только специалисты с профильным высшим образованием, включенные в единый государственный реестр. Любой желающий сможет проверить информацию о психологе через специальную базу.

Кроме того, лицам без соответствующей квалификации запретят использовать в рекламе и профессиональной деятельности такие наименования, как «психолог», «психо-консультант» или «психо-коуч».

Также психологов обяжут указывать в социальных сетях сведения о своем образовании и регистрационный номер из реестра. Закон предусматривает ответственность за недостоверную рекламу и обещания гарантированного результата.

По словам депутата, оказание психологической помощи по вопросам депрессии, психологических травм и тревожных расстройств будет доступно только квалифицированным специалистам.

Отдельно в документе закреплено разграничение полномочий психологов и врачей. Психологи не смогут ставить диагнозы и назначать медикаментозное лечение. При необходимости они должны будут направлять клиентов к психиатрам.

Также закон вводит гарантии конфиденциальности. Без письменного согласия клиента запрещается публиковать его историю, а также вести фото-, видео- и аудиозапись консультаций.

Как подчеркнул Аймагамбетов, государство рассматривает вопросы ментального здоровья как важную общественную сферу, требующую четких профессиональных стандартов и регулирования.

Ранее сообщалось, что психологам в Казахстане запретят использовать методы, влияющие на сознание человека.