Новый закон: чем отличается психолог от психиатра в Казахстане, рассказала эксперт

В Казахстане появятся новые требования к работе психологов. Сенат сегодня одобрил закон, который должен защитить граждан от непрофессиональной помощи и четко определить границы работы специалистов. Чем отличается психолог от психиатра и когда стоит обращаться к каждому из них, объяснила врач-психиатр Маргарита Веремская в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

По словам специалиста, главное отличие заключается в образовании и методах работы.

— Психиатр — это врач с высшим медицинским образованием. Он смотрит на проблему с точки зрения биологии и химии мозга. Психиатр имеет право ставить официальные медицинские диагнозы, например, клиническая депрессия, шизофрения, биполярное-аффективное расстройство, и назначать медикаментозное лечение, — пояснила Маргарита Веремская.

Психолог, в свою очередь, не является врачом. Это специалист с гуманитарным психологическим образованием, который помогает справляться с жизненными кризисами.

— Психолог работает со «здоровой нормой», помогает справиться с жизненными кризисами, трудностями в отношениях, выгоранием или стрессом. Его инструменты — это беседа, анализ поведения и психологическое консультирование. Он не имеет права ставить диагнозы и выписывать лекарства, но может заподозрить у клиента то или иное расстройство и дать рекомендацию посетить доктора, — отмечает врач.

К психологу, по словам эксперта, стоит обращаться при переживании сложных жизненных ситуаций — развода, потери близкого человека, увольнения, проблем в отношениях, неуверенности в себе или сложностей с определением жизненных целей.

При этом помощь психиатра необходима в случаях, когда состояние начинает влиять на повседневную жизнь человека. Среди тревожных признаков специалист назвала нарушения сна и аппетита, длительную апатию, панические атаки, постоянную тревогу, навязчивые мысли, резкие перепады настроения, а также появление суицидальных мыслей, самоповреждения, галлюцинаций или бреда.

Что меняет новый закон

Как отмечает Маргарита Веремская, деятельность психиатров и ранее регулировалась Министерством здравоохранения и Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения». Однако сфера психологической помощи долгое время оставалась недостаточно урегулированной.

— По сути, любой человек, окончивший двухнедельные онлайн-курсы или просто объявивший себя «экспертом по душе», мог открыть кабинет, давать рекламу и вести прием. Государство не могло контролировать качество этих услуг, а клиенты были практически не защищены от деструктивных методов, псевдонаучных практик и нарушения конфиденциальности, — говорит врач.

Новый закон, по ее словам, выводит психологическую помощь из «серой зоны».

— В первую очередь, это защита от непрофессионализма. Вводится единый государственный реестр и практиковать, называя себя психологами, смогут только люди с профильным высшим образованием. Появляются четкие границы и ответственность. Закон четко разграничивает полномочия. Психолог без медицинского образования теперь юридически обязан перенаправить клиента к психиатру, если видит признаки клинического расстройства, — объясняет Маргарита Веремская.

Также закон закрепляет профессиональные и этические нормы.

— Появится запрет на «чудо-обещания», на агрессивный маркетинг в соцсетях с гарантией результата например, «избавлю от панических атак за один сеанс». Этика теперь также имеет юридический статус. Конфиденциальность, правила фиксации сессий (аудио и видео) и запрет на публикации кейсов без письменного согласия теперь закреплены законом, а за их нарушение предусмотрена вполне реальная ответственность, — добавила врач.

Специалист подчеркнула, что новый закон позволит защитить права граждан и повысить авторитет профессионального сообщества, исключив из сферы тех, кто дискредитирует профессию, работая на основании сертификатов сомнительных организаций.

Ранее сообщалось, что сенат одобрил Закон «О психологической деятельности», направленный на повышение качества психологической помощи и регулирование деятельности специалистов в этой сфере.