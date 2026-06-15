Почему казахстанцы стали дольше ждать визы в ЕС, объяснили в МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана объяснили длительные сроки рассмотрения визовых заявлений в страны Европейского союза и рассказали о ходе переговоров по упрощению визового режима с ЕС, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, ситуация может быть связана с наплывом обращений казахстанцев в иностранные загранучреждения из-за начала туристического сезона.

— Мы это видим, всю необходимую информацию передаем нашим коллегам. Отмечу лишь, что выдача виз — это суверенное право каждого государства, то есть они рассматривают в рамках своего законодательства. Нашим гражданам на данный момент могу лишь посоветовать заранее подавать документы, и чтобы они соответствовали всем тем требованиям, которые предъявляются по разной категории, — сообщил Жетыбаев.

Также он напомнил, что Казахстан продолжает переговоры с Европейским союзом по упрощению визовых требований и реадмиссии лиц. Третий раунд консультаций состоялся в Брюсселе.

— Могу сказать, что в целом очень хорошо продвигается данный процесс. Думаю, в ближайшей перспективе мы сможем поделиться более подробной информацией, — отметил он.

Напомним, очередная встреча между делегациями сторон по проектам Соглашения об упрощении выдачи виз и Соглашения о реадмиссии прошла 12 июня.